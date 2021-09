Una radiante Blanca Suárez relata cómo ha sido su verano: "La vuelta al cole comenzó en julio"

Blanca Suarez no ha usado el verano para desconectar, todo lo contrario, dos proyectos cinematográficos han llenado sus días de calor. Sin embargo, la intérprete no puede estar más contenta.

Expectante ante su nuevo estreno en Netflix, Jaguar, la actriz ha acudido a un evento de la marca Guerlain y ha hablado sobre esta temporada llena de trabajo: "No ha sido un verano al uso de 'playeo'. He estado rodando fuera y empalmé con otro proyecto aquí".

"La vuelta al cole comenzó en julio para mí", ha comentado entre risas. Aunque si que ha tenido tiempo para viajar hasta Bretaña, donde ha conocido a los apicultores encargados de recolectar la miel usada por la marca de maquillaje de la que es imagen.

No ha querido hablar de su vida personal, sin embargo. Se ha reiterado en su posición de mantenerse discreta. Solo ha asegurado que con Javier Rey, su pareja desde que se conocieron en El verano que vivimos, "todo está bien": "Me gustaría contaros mi vida mas intima que hago en mi casa, pero no lo voy a hacer", ha dicho entre risas.

Sobre el proyecto de Jaguar si ha adelantado que será un drama muy difícil para los espectadores: "Es una serie que toca temas muy duros, no es solamente el personaje de Isabel, que es el mío. El resto del grupo, todos son supervivientes de los campos de concentración, y se mezcla la venganza y la justicia, está muy bien. Está basada en hechos reales".