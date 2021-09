Compromís critica l'inici de curs polític per la "incapacitat" de PP i Cs per a transformar la ciutat d'Alacant

Sobre aquest tema, el portaveu de la formació, Natxo Bellido, ha assenyalat que "ens trobem davant un mal inici de curs polític del bipartit definit per la falta de paraula de Luis Barcala, sense planificació, sense projecte i així és molt difícil governar, la qual cosa xoca frontalment amb el projecte de projectar una ciutat per a tots".

En aquest sentit, ha destacat que ja ha passat més de la meitat de la legislatura i l'equip de govern ha demostrat "que no és capaç de governar" i ha arremès contra el projecte que, segons el portaveu de Compromís, té l'Ajuntament. "L'únic projecte que ofereix és el mateix que ha tingut la dreta sempre, governar per als seus", ha sentenciat.

No obstant açò, Bellido ha afegit que es tracta d'un "bipartit" amb una gestió "molt grisa", que tindrà una recuperació econòmica post pandèmia "complicada" i els ha acusat de crear "absurdes guerres" amb la Generalitat amb la intenció de "tapar les seues vergonyes", al mateix temps que els ha llançat un avís: "ja no cola, se us ha acabat el crèdit".

En particular, ha personificat la mala gestió en l'alcalde, Luis Barcala, del que ha assegurat que "va mentir al consell social de la ciutat", "va mentir quan va prometre col·laborar en la retirada del fibrociment" i també "va mentir quan va prometre en campanya electoral no renovar Ortiz la contracta de neteja".

Tot i així, ha oferit estendre la mà a l'equip de govern per a "arribar a grans acords per al que resta de legislatura" amb un pacte per a la transició verda de la ciutat, impulsar polítiques de mobilitat, la generació d'un espai urbà amable, així com reforçar les polítiques de cohesió social.

Per la seua banda, el regidor també de Compromís, Rafa Mas ha recalcat que seguiran barallant per l'educació pública i per açò ha demanat desbloquejar la licitació dels projectes del Pla Edificant i la col·laboració de l'Ajuntament en la retirada del fibrociment.

"S'han de preocupar dels problemes reals de la ciutat, com arribar a un acord amb la Conselleria de Polítiques Inclusives per a la construcció d'infraestructures socials, començant per la definició de projectes en els barris de Colonia Requena i Benalúa", ha sentenciat