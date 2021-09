La reina Letizia ha acudido este martes a la Universidad Complutense de Madrid para celebrar el 50º aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información, donde estudió el grado de Periodismo. En el acto, ha sido nombrada exalumna de honor y, después, ha pronunciado un emotivo discurso.

La monarca ha reconocido que, mientras pensaba en su intervención, le asaltaron algunas vivencias de sus años de universidad. "Venir cada día durante cinco años a esta facultad deja huella", ha avanzado.

"Me acuerdo de lo que sentí cuando recibí la carta que decía que éramos admitidos como estudiantes de la facultad", ha reconocido, añadiendo una nueva confesión: "Aquí me enseñaron muchísimas cosas, entre otras, a usar el tipómetro".

"Sí, sí, a contar cíceros. Aprendí mucho más, desde luego. En las aulas y fuera de ellas, ¡qué les voy a contar de la cafetería de esta facultad!", ha contado ante los antiguos alumnos que la observaban desde el patio de butacas.

Por otro lado, Doña Letizia también ha bromeado sobre su edad, pues este miércoles, 15 de septiembre, será su 49 cumpleaños. "La facultad cumple 50 y yo estoy a punto, lo sabe toda España", ha dicho.

No obstante, el paso del tiempo no ha borrado de su memoria algunos recuerdos entrañables, como el que protagonizó junto a un profesor del último curso. "Tuve grandes profesores y compañeros estupendos. Uno de aquellos catedráticos me dijo una vez: 'Ortiz, yo no sé lo que va a ser de su vida, pero a pesada, se refería a las preguntas, a la curiosidad, ahí no tiene rival'". "La curiosidad es algo que no se quita", ha subrayado.

Finalmente, la reina ha agradecido a los exalumnos que fueron reconocidos por haber compartido con ella esta jornada: Pepa Bueno, Fernando León de Aranoa, José Antonio Llorente, Mónica Moro, Fernando Rodríguez, Vicente Vallés y Álex Grijelmo.

"Todos habéis llegado a lugares en los que quienes entran la primera vez por aquellas escaleras desean estar. Explicadles el esfuerzo que conlleva. Y la responsabilidad. Bueno, ¡lo averiguarán pronto", ha zanjado.