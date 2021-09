Paula Bonet publica una fotografia del seu assetjador enfront del seu taller "saltant-se l'ordre d'allunyament"

L'artista de Vila-real (Castelló), establida a Barcelona, ja va denunciar al setembre del passat any davant la Policia que portava patint assetjament "des de fa més d'un any" i ara explica en les xarxes socials que aquest home, la silueta del qual s'albira darrere del cristall en la instantània publicada per la dissenyadora, va descobrir la ubicació del seu nou taller i va arribar amb flors.

"A voltes diu que vol tallar-me en trossets, altres vegades s'agarra a la finestra del meu despatx a la una del matí mentre jo treballe perquè li explique què em passa, perquè no m'entén, diu. Jo no responc, només pegue un crit, li demane que se'n vaja i cride el 112. El dilluns passat vaig haver de fer-ho tres vegades. No fa falta que diga que continue a l'espera de juí", afig.

Així mateix, aprofita per a disculpar-se per com li està afectant aquesta situació: "Els mails i missatges que segueixen sense respondre, les reunions ajornades o l'estat d'ànim que us heu trobat les persones amb les quals m'he creuat aquesta última setmana, també -i sobretot- en el marc de la Fira del Llibre de Madrid".

Bonet agraeix "la fortalesa" que van demostrar les seues alumnes de la setmana passada quan també elles van haver de "bregar amb l'amenaça" mentre treballaven en el Taller La Madriguera, així com el suport que està rebent de les seues persones estimades i de la seua advocada. "Sense elles, açò seria impossible d'afrontar", recalca.