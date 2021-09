Cvirus.- La Comunitat notifica quatre morts i 176 contagis, la xifra més baixa dels últims tres mesos

Amb aquests nous casos, la xifra total de positius se situa en 506.570 persones. Dels nous contagis, 25 a Castelló (52.518 en total); 78 a Alacant (185.414 en total) i 73 a València (268.636 en total) i hi ha un total de 2 casos no assignats.

Per la seua banda, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia se situa en 7.742: 839 a la província de Castelló, 2.960 a la d'Alacant i 3.943 a la de València.

D'altra banda, un total de 4.017.548 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana i ja compten amb la pauta completa d'immunització 3.828.448 persones.

Per la seua banda, la pressió hospitalària també segueix en descens i hi ha 26 persones hospitalitzades menys i tres llits UCI ocupats menys. Així, en aquests moments hi ha 242 persones ingressades, 60 d'elles en la UCI: 35 a la província de Castelló, 6 en UCI; 103 a la província d'Alacant, 29 d'elles a l'UCI; i 104 a la província de València, 25 d'elles en UCI.

A més, s'han registrat 571 altes a pacients amb coronavirus.Així, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 506.364 persones.

Per províncies, les altes es distribueixen així: 52.779 a Castelló, 184.480 a Alacant i 269.048 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.916 casos actius, la qual cosa suposa un 0,76% del total de positius i des de l'última actualització, no s'han registrat brot amb 10 o més casos associats.