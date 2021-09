Los 'looks' más impactantes y los más aburridos que pudimos ver en la Gala MET 2021

Ayer se celebró la Gala Met en Nueva York, uno de los eventos del mundo de la moda más aclamados y esperados del año. Tras su suspensión en el 2020 por la pandemia, para este 2021 teníamos grandes expectativas puestas en ella.

Este año, la temática era la moda de Estados Unidos, marcando un dress code poco definido y demasiado amplio que hizo que muchos de los asistentes no se adecuasen bien a él y acabasen vistiendo como en cualquier otro evento formal.

Esto hizo que muchas personas encontrasen la gala bastante aburrida, con pocas referencias a la cultura americana y apenas una ligera pincelada de crítica social, pese al clima de tensión que se lleva viviendo en Estados Unidos en los últimos años.

Sin embargo, esto no hace que dejemos de disfrutar de los mejores estilismos de la noche, ni que no nos llevemos las manos a la cabeza al ver los looks tan aburridos que algunas celebrities llevaron a la gala más importante del mundo de la moda.

Los 'looks' más impactantes

Billie Eilish nos trajo el glamour del Hollywood clásico con un look que fusionaba a las grandes Marilyn Monroe y Grace Kelly. La cantante llevó un favorecedor vestido de princesa firmado por Oscar de la Renta con una gran cola compuesta por varias capas de tul y un escote muy pronunciado que nos dejó sin respiración.

Barbie Ferreira se transformó en la diosa Afrodita con un vestido de Jonathan Simkhai, compuesto por perlas, lentejuelas y la silueta estilo corsé que tan bien le queda a la actriz. Sin duda un look de 10.

Lil Nas X lo dio todo con tres looks diferentes, pero el que más impacto indudabemente fue la armadura dorada de Versace. Lejos de la comparativa y los memes con C-3PO, fue de los pocos hombres que se atrevieron a salir del aburrido traje blanco y negro.

Grimes acudió vestida con un increíble vestido de Iris van Herpen, que nos recuerdan a la icónica armadura que llevó Zendaya a la Gala MET del 2018. Aunque no lo parezca, la cantante si se adecuó a la temática de la noche, ¿quién si no iba a llevar un arma de tal calibre y que todo el mundo a su alrededor estuviera tan tranquilo si no es un estadounidense?

Kaia Gerber nos dio una lección de elegancia con este diseño palabra de honor de Oscar de la Renta. La modelo llevó un vestido inspirado en el que lució la icónica Bianca Jagger en la Gala MET de 1981, firmado por Halston.

Emily Blunt nos deslumbró con un vestido de Miu Miu que adornaba con una capa blanca y un tocado de estrellas. Con este look es imposible no acordarnos de Hedy Lamarr en la película Ziegfeld Girl.

Siguiendo con las transparencias, llegamos a Kendall Jenner y su vestido de Givenchy inspirado en uno de los looks con los que pudimos ver a Audrey Hepburn en la película My Fair Lady, pero mucho más actual y favorecedor.

Gigi Hadid estuvo espectacular con un vestido blanco de Prada que nos trae reminiscencias de la época dorada de Hollywood, con la parte de arriba estilo corsé estructurado, conjuntado con unos guantes negro. La modelo no dejó de servir la estética de Jessica Rabbit en ningún momento.

Tessa Thomson también confió su vestido a Iris Van Herpen. A diferencia de Grimes, la actriz llevó un minivestido con la parte inferior roja, que conjuntó con unas botas estilo cowboy y un sobrero a juego.

Taylor Hill rindió homenaje a la Estatua de la Libertad con este vestido cut-out estilo túnica de Versace, en un color verde agua. La modelo se convirtió en una de las favoritas tanto de los seguidores de la gala como de los críticos, llevando la temática de la noche a la perfección.

De quien no se oye hablar y llevó un estilismo impecable fue Quannah Chasinghorse. La modelo indígena rindió homenaje a sus antepasados y a los primeros pueblos de Estados Unidos (Alaska) con un precioso vestido de lamé dorado de Dundas y joyas de color turquesa tradicional para complementarlo.

Los estilismos más aburridos y desacertados

Aunque Troye Sivan iba por buen camino con una buena idea, la ejecución no fue de las mejores, dejándonos con un look muy fácil de olvidar que llama muy poco la atención.

Quienes tampoco destacaron por su originalidad fue el matrimonio Bieber. Justin con un esmoquin sencillo y Hailey con un vestido básico negro que para cualquier otro evento no habría estado mal, pero no tenía cabida en la Gala Met.

Kacey Musgraves también pecó de sencillez con una falda plateada y un top de manga larga y cuello vuelto. Aunque para los Premios VMA del domingo hubiera estado bien, se queda muy del día a día para lo que se espera del MET.

Natalia Bryant, hija del facellido Kobe Bryant, acudió a la gala con un vestido muy arriesgado que no acabó de convencer del todo. El diseño de Conner Ives hecho a base de piezas de puzzle no podía sentar bien a nadie.

Kim Kardashian dejó a todo el mundo con la boca abierta al presentarse con un look de Balenciaga que no dejaba ver ni un centímentro de su piel, ni siquiera los ojos. A diferencia de otros años, donde la influencer buscaba potenciar sus rasgos y anatomía, para esta ocasión se ha ido al extremo contrario, trastocando todos nuestros esquemas. Debido a esta performance, no podríamos calificarla como "la peor vestida", pero su estilismo -que ha desatado gran cantidad de memes- es digno de mención.