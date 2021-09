La vicealcaldesa anuncia una ofrenda de flores restringida a 20.000 personas

"El que se levanten restricciones y se puedan recuperar aforos no implica que haya fiestas del Pilar", ha manifestado Fernández, quien ha explicado que las actividades culturales previstas en sustitución de los festejos "se ajustan a las condiciones", por lo que desde el consistorio no cuentan con tener que hacer con grandes variaciones, aunque se verán favorecidas por la ampliación de aforos.

Fernández ha incidido en que la participación en la ofrenda de flores se limitará a 20.000 personas, y ha explicado que se está acabando de perfilar cómo se realizará la organización del acto programado para el 12 de octubre.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sara Fernández ha confirmado que la participación se realizará por sorteo y ha indicado que los equipos municipales trabajan en diseñar cómo se podrá llevar a cabo esa participación para tener siempre controlado el aforo "algo muy difícil con los oferentes individuales", ha reconocido.

La vicealcaldesa ha confirmado que se llevará a cabo el concierto previsto en la noria de la Expo, así como los actos previstos en las plazas "siempre respetando los aforos" del 75 por ciento anunciados este martes por la consejería de Sanidad, lo que ha dicho que no será problema y que el mayor aforo previsto era de 250 personas.

Fernández ha confirmado que habrá cabezudos, aunque está por determinar cómo se llevará a cabo esta actividad infantil en los distritos, aunque ha avanzado que será "en un equipamiento municipal cerrado".

Por el contrario, ha recordado que no se ha previsto la realización de fuegos artificiales, al igual que no habrá pregón, porque son actividades que "congregan a un público que no podemos controlar de ninguna forma". Asimismo, ha apuntado que tampoco habrá actos peñistas.