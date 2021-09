Sonsoles Ónega le para los pies a Alba Carrillo por su actitud en 'Ya es mediodía': "Me importa un bledo"

Alba Carrillo y Sonsoles Ónega han protagonizado este martes un pequeño encontronazo en la sección Fresh de Ya es mediodía debido al trato que la colaboradora televisiva ha tenido en el plató con su compañera Alba Portelo.

La tensión ha comenzado cuando Portero ha opinado que, en ocasiones, la modelo ha compartido comentarios que no han dejado en buen lugar a su madre, Carlos Carrillo. Sin embargo, lejos de aceptar esta valoración, la tertuliana ha contestado de forma tajante.

"Lo que te guste a ti o no me importa un bledo", le ha espetado Carrillo a su compañera, y ha añadido: "Hay una cosa que se llama sentido del humor y si ellos no tienen la piel tan fina por qué nos vamos a meter los demás".

La colaboradora se refería a la persona que este lunes criticó en Sálvame el trato "humillante" y "vejatorio" de madre e hija hacia Carlos Carrillo, motivo por el que la tertuliana se ha referido al declarante como "ese ser" y ha subrayado que ningún familiar sería capaz de atacarlas anónimamente en televisión. Asimismo, en lugar de pronunciarse sobre el enfado de su compañera por este testimonio, la presentadora le ha echado en cara su actitud con Portero.

"No le digas que te importa un bledo", se ha quejado la conductora del programa. "Es que me importa un bledo", le ha respondido, visiblemente seria, la exconcursante de GH VIP.

Tras esta reacción, Ónega ha tratado de calmar el ambiente, aunque no lo ha conseguido. "Sabes que te quiero", le ha confesado a Carrillo, quien se ha mostrado dudosa: "Ya no lo sé. Últimamente lo estoy dudando porque me metes unos ñascas... Te lo digo de verdad".

"Me ha dado pena, hombre", ha expresado la presentadora, recibiendo una rápida respuesta por parte de Carrillo: "Igual que ella dice lo que quiere, yo también. ¿O qué pasa?". Después de la tensa conversación, la tertuliana se ha mostrado muy indignada, aunque no ha vuelto a hablar del tema.