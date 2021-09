El PPCV presenta a Mazón "como presidente de todos" en una campaña para mostrar que están "preparados para gobernar"

La campaña ha arrancado con instalación de carteles en mupis, marquesinas y mobiliario urbano, que exhibirán la imagen de Mazón durante 15 días, y continuará próximamente con la presentación de una propuesta de "gran rebaja fiscal" para la Comunitat y de un 'plan de choque' para hacer frente al desempleo juvenil.

Así lo ha avanzado el líder de los 'populares' tras mantener una reunión con el presidente de la Confederación Española de Comercio y presidente de Confecomerç de la Comunitat Valenciana, Rafael Torres, para analizar la situación del sector, junto a la secretaria general del PPCV, Maria José Catalá.

Mazón ha señalado que el objetivo de la campaña es trasladar todos los ciudadanos y ciudadanas que en el PP "estamos preparados para gobernar, para bajar los impuestos y para reivindicar las necesidades que tiene la Comunitat Valenciana". "Estamos preparados para decir que ya nos toca", ha remarcado.

Según el presidente del PPCV, "llevamos demasiado tiempo que no nos toca, les toca a otros, les toca a los catalanes, a los que quieren los Països Catalans, a los que hablan individualmente con el Gobierno, les toca a los que sí que tienen agua frente a los que no la tenemos, les toca a otras CCAA donde sí que se están bajando los impuestos y hay que reivindicar que a la Comunitat Valenciana ya le toca", ha defendido.

"No porque queramos ser más que los demás", ha puntualizado, "sino porque llevamos demasiado tiempo siendo peores que los demás y nadie viene aquí ni a reivindicar nada desde el Partido Socialista y nadie viene aquí a reivindicar asuntos tan gravísimos como la financiación que necesitamos", ha apuntado.

Desde su punto de vista, aquí vienen "ministra tras ministra, ministro tras ministro, casi insultándonos ya. Es que ya no es abandono, es que casi es decir que sus problemas no nos interesan para nada y no los voy a abordar", ha agregado.

ADELANTO ELECTORAL

En cuanto a la posibilidad de que se adelante las elecciones en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón ha dicho no tener ni "la más remota idea" de si se producirá pero en todo caso cree que "las marcará el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cuando él considere que menos le perjudica y no será una fecha pensando en los intereses de la Comunitat Valenciana".

Sobre si cree que hay motivos para convocar elecciones anticipadas en la Comunitat, Mazón ha señalado que no le corresponde a él justificar un adelanto electoral. En todo caso, "el PPCV considera que cuanto antes que podamos bajar impuestos, cuanto antes podamos desarrollar nuestra acción de Gobierno y cuanto antes defendamos a la Comunitat Valenciana será bueno para todos, sin duda alguna".

En este contexto, la obligación del PPCV es ofrecer "una alternativa sólida, seria, ambiciosa, con ilusión y para todos" y de ahí esta campaña que quiere trasladar que "queremos gobernar para todos". Además, "recuperaremos nuestra ley de señas de identidad para que nadie dude que esto se llama Comunitat Valenciana y que no forma parte de ninguna otra entelequia que tenga que ver con Cataluña", ha concluido.