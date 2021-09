Amador Mohedano parece estar ya recuperado, este fin de semana se ha dejado ver en un concierto de su amigo Kiko Rivera, antes de volver a hablar para un programa de televisión. El hermano de Rocío Jurado ha concedido este martes una entrevista a El programa de Ana Rosa donde ha hablado de su estado de salud y de cómo afronta el próximo estreno de la serie documental de su sobrina Rocío Carrasco.

Mohedano ha querido aclarar la polémica entorno a la venta de los pisos que su hermana tenía Miami junto a su marido José Ortega Cano. "Al morir Rocío Jurado y quedarse ella como heredera, medio piso le pertenecía a ella, lo que pasa es que la prisa por venderlo...", ha empezado diciendo Amador. La otra mitad le correspondía a su al viudo, lo que iniciaría el conflicto entre el torero y la hija mayor de su esposa.

El empresario ha asegurado que Rocío Carrasco tenía prisa por vender los inmuebles y que el padre de Gloria Camila prefería esperar para poder venderlo por más dinero, "la prisa por venderlo es cuando Ortega Cano le dice: 'Espérate mujer, espérate'... A ella le haría falta liquidez y hubo una disputa y se vendieron más baratos de lo que los pisos podrían valer", ha explicado.

Además, Amador ha denunciado que su sobrina no le tuviera en cuenta para gestionar los proyectos de Rocío Jurado, teniendo en cuenta que él había sido su representante durante gran parte de su carrera artística. El empresario ha explicado que la directora del museo le llamo y le dijo: "Mira, no quiero problemas de familia, ¿eh? Tu sobrina no quiere que Ortega Cano aparezca en la película". Entonces, Amador respondió: "Pero cómo no va a aparecer en la película, si se han tirado casados tanto tiempo y tienen dos niños adoptados".

"Yo siempre he pensado que mi sobrina con quien iba a tener guerra de verdad era conmigo" #AR14S https://t.co/GTtuXPTk6E — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) September 14, 2021

En ese momento, el de Chipiona llamó a su sobrina para pedirle explicaciones y le dijo que si así lo quería ella, él tampoco lo participaría. Al tiempo, la volvió a llamar: "La llamé y le digo 'Rocío, me he enterado que tú has hecho la película". "Sí, sí, esa película la verás tú sentado en el sofá de tu casa, como la voy a ver yo", respondió Rocío Jurado según ha narrado su tío a El programa de Ana Rosa.

El entrevistado ha explicado que Carrasco nunca había tenido problemas ni con su hermana Gloria Mohedano ni con Ortega Cano y que, por ello, le sorprendió su actitud tras la muerte de Rocío Jurado. "Yo siempre he pensado que mi sobrina con quien iba a tener guerra de verdad era conmigo, porque soy la única persona que he tenido relación con el tema del museo, en el especial me traicionó y en la venta del pozo aquí del Campo", ha añadido Amador.

La opinión del empresario sobre el actual marido de su sobrina, Fidel Albiac, parece que no es la mejor, ya que en varios miembros de la familia Mohedano lo señalan como el culpable del distanciamiento con Rocío Carrasco. "A Fidel no lo quiero ni ver ni en pintura, porque ese personaje me hecho mucho daño", ha sentenciado.