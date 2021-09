La Fundación Caja Rural de Asturias abre este miércoles la convocatoria anual de ayudas universitarias

En total serán entregadas 200 becas con una dotación de 1.000 euros cada una dirigidas a socios o hijos de socios de Caja Rural de Asturias. Este año el Patronato de la Fundación ha decidido mantener el alcance de las ayudas, que el año pasado fueron duplicadas, con el objetivo de minorizar el impacto económico de las matrículas en las economías familiares.

El fin último de estas ayudas es fomentar la formación de los universitarios y la excelencia académica, ayudando a cumplir sus objetivos y cubrir las necesidades económicas derivadas de los estudios. Este programa es resultado del compromiso de la Fundación con los jóvenes estudiantes asturianos que cursan sus grados tanto en universidades públicas como privadas dentro y fuera del territorio.

Para el presidente de la Fundación Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, "esta apuesta por el talento no es un gasto, es una inversión. Las entidades somos lo que somos y no lo que pretendemos ser, y espero no equivocarme al decir que en Caja Rural de Asturias siempre hemos tenido muy claro que somos una organización nacida para impulsar el desarrollo de nuestra tierra".