La madre de Álex Casademunt revela que la familia hará el homenaje por su cuenta y "gratuito" tras el fiasco con el inicial

No habrá tercer intento. Tras el fiasco de las dos cancelaciones del concierto inicial, que iba a servir como homenaje al malogrado Álex Casademunt, la familia del cantante ha decidido hacerle uno alternativo, por su cuenta y "gratuito" para todo aquel que quiera asistir.

Así lo ha confirmado Rosa, la madre de Álex, en los micrófonos de Europa Press. "Ya haremos algo en plan íntimo. El que quiera venir, que venga".

Además, se desmarca de la parte organizadora. "Supongo que no han hecho la publicidad suficiente y no se han vendido las entradas que pretendían. Nos han propuesto cancelarlo y volver a poner otra fecha, pero nosotros no hemos querido. Para nosotros ya era duro, así que no queremos que lo sea aún más", dice la progenitora del extriunfito, fallecido hace medio año en un accidente de coche.

Eso sí, confirma que, pese a las cancelaciones, "sus compañeros de OT no tienen culpa de nada. Al contrario, ellos se han comportado como se tenían que comportar".

Además, confirma que ellos, tal y como estaba planteado en la idea inicial, asistirán asimismo a este show más íntimo del que no hay muchos detalles aún. "Seguramente será en Madrid y en un teatro".

Dos intentos fallidos

El concierto había sido programado, en principio, para el 24 de julio en el Wizink Center de Madrid, pero la situación sanitaria obligó a posponerlo al 24 de septiembre. Sin emabrgo, tampoco ha podido ser.

David Bustamante, Marta Sánchez, Pancho Céspedes, Merche, Chenoa, Marta Botía, Nuria Fergó, Manu Tenorio, Natalia, Roser, Verónica Romero, Alejandro Parreño, Naím, Mireia, Geno Machado, Javián, Papa Joe, Flanagan y Alejandra eran algunos de los artistas que ya habían sido confirmados para el evento que, además, iba a contar con Nina como presentadora y al que también acudiría el hermano del artista, Joan Casademunt.

"Lamentamos informar que el concierto homenaje a Álex Casademunt programado para el próximo 24 de septiembre queda cancelado. Dicha decisión se ha tomado de manera consensuada tanto con la familia como con todas las partes implicadas", rezaba el comunicado enviado a los medios por la organización.