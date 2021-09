Saltan las alarmas en La Palma tras un enjambre sísmico de más un centenar de terremotos: "Habrá una erupción"

La Isla de la Palma está en alerta por la actividad sísmica. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que durante las primeras horas de este martes se han localizado más de un centenar de movimientos sísmicos en la isla, uno de ellos de magnitud 3,9. Estos movimientos sísmicos están ligados a un aumento de la actividad volcánica de la isla por lo que se van a prolongar durante un tiempo y "antes o después habrá una erupción, pero es lo normal, no va a ser una tragedia", explica el doctor Luca D'Auria, director del área de vigilancia volcánica del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

El enjambre sísmico se inició en realidad el fin de semana pasado en La Palma. Pero ha sido en la madruga del martes, cuando se han registrado los movimientos de mayor intensidad de entre 3,1 y 3,9 en la escala de Richter y que los canarios han podido sentir. Para encontrar el origen de estos movimientos sísmicos tenemos poner nuestra mirada en el Teneguía, el volcán de la Isla de la Palma.

Un origen volcánico para los terremotos

No hay que olvidar que La Palma, como el resto de las Canarias, es una isla volcánica "aunque después de la última erupción del Teneguía, en el año 1971 se ha quedado en silencio durante más de 40 años", explica D'Auria. Hasta que en el año 2017, hubo una actividad sísmica y volcánica localizada.

"La interpretación que le dimos a esos enjambres, basándonos en estudios previos sobre las erupciones históricas, es que a una profundidad de 15 kilómetros, había una zona de acumulación de magma en la base de la corteza de la isla", cuenta el experto.

Y de esa acumulación de magma, estos nuevos enjambres producidos por la actividad volcánica, tal y como explica D'Auria: "En los últimos días lo que probablemente ha pasado es que el magma ha encontrado algún camino hacia arriba y ha llegado a una profundidad de unos 10 km y allí se está acumulando, intentando encontrar un camino hacia la superficie, por lo que antes o después podría erupcionar". Por eso, la actividad sísmica se ha sentido sobre todo en a Cumbre Vieja de La Palma, a 22 kilómetros del Teneguía y a una profundidad de unos 9 kilómetros.

Una erupción efusiva en La Palma

D'Auria alerta de que muchas veces se producen en el interior de los volcanes procesos magmáticos que no acaban en erupción, por lo que eso podría ser una posibilidad. Pero, en caso de que hubiera una erupción sería de carácter efusivo: "Eso quiere decir que no hay explosiones, o al menos, no de intensidad relevante. Esto supone peligro para algunas estructuras pero no para las poblaciones, no va a ser una tragedia. Los canarios deben estar acostumbrados a esto, tiene que ser normal".

"Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad", ha recalcado, el científico. La erupción en caso de llegar a producirse, no sería peligrosa para las personas, pero tampoco sería una catástrofe para la isla: "Las canarias no van a desaparecer, Todas las Islas Canarias han experimentado muchas erupciones históricas y siguen aquí. No pasa todos los días, pero una erupción es algo normal para la geología", concluye D'Auria.

La actividad sísmica va a continuar

Este aumento de la actividad volcánica va hacer que la actividad sísmica, es decir, estos enjambres de terremotos, continúen según el experto: "El escenario más probable es que esta actividad sísmica se sienta. Ayer ya hubo varios, y es posible que se vayan repitiendo incluso más fuertes, llegando al cuatro, cuatro y algo. También es poco probable, pero no imposible, que puedan llegar a causar daños".

Prever que los terremotos seguirán es la parte fácil. La parte difícil, con los datos que hay ahora mismo, es prever la duración. Pueden ser "días, semanas o meses", dice D'Auria. Y durante el tiempo que duren, los canarios lo sentirán.

Pero el científico de Involcán tranquiliza a los ciudadanos de La Palma: "Deben enterarse de lo que está pasando y de lo que pueda pasar de los medios oficiales y protección civil y ser conscientes de que si hay terremotos sentidos es algo normal y que aunque acabe en una erupción no va a ser una tragedia. Podrá causar daños a infraestructuras pero no peligro directo para las personas si se siguen las medidas marcadas en los planes de Protección Civil."