La creación híbrida, el teatro físico, el teatro de objetos y la danza se alternarán en la 39ª edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid con grupos de España, Bélgica, Grecia, Argentina, Italia, Líbano, Chile, Francia y Reino Unido entre el 11 y el 28 de noviembre en espacios de la capital y del resto de la región.

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha asistido este martes a la presentación del festival, en compañía de Alberto Conejero, director artístico del mismo.

Las propuestas del festival se expandirán por la capital y a siete municipios de la región, en un total de 19 espacios. Serán once en la capital, Teatros del Canal, el Teatro de la Abadía, la Sala Cuarta Pared, el Teatro Pradillo, Réplika Teatro, la Sala Mirador, Teatro del Barrio, la Nave 73, el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, la Casa Encendida y el Centro Cultural Paco Rabal.

En el resto de la región, los espacios escénicos serán el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, el Teatro Carlos III de Aranjuez, el Teatro Municipal de Coslada, el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte de La Cabrera, el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón, el Teatro Jaime Salom de Parla y el Teatro Auditorio y el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial.

Conejero pretende además afirmar la presencia de espectáculos internacionales (especialmente latinoamericanos) y la atención a la última escena nacional con cuatro estrenos absolutos, siete estrenos en Madrid, un estreno en Europa y cuatro coproducciones del festival.

En esta edición, el cuerpo se representará "como signo central de la existencia", al ser la materia de una parte de los espectáculos de esta edición, que desde el teatro físico, la danza o la performance, exploran sus posibilidades poéticas, filosóficas y estéticas, como en Tríptico de Peeping Tom, realizada en colaboración con los Teatros del Canal; Higlands de Mal Pelo (coproducción de Festival); Larcen C. de Christos Papadópulos; Cuerpo de baile de Pablo Messiez, Piano Works Debussy de Lisbeth Gruwez y Claire Chevalier; After all spring ville de Miet Warlop en colaboración con La Casa Encendida; El hermoso misterio que nos une (coproducción del Festival) de Jesús Rubio Gamo; Pinocchio de Babilonia Teatri, Criaturas del desorden de Elena Córdoba o en Los inescapables Alpes de La Chachi.

Otra de las cuestiones que se desprenden de esta programación es la de la "importancia de la herencia y del vínculo". Así, del diálogo entre la contemporaneidad y la tradición se presentan obras como 'Transverse Orientation', de Dimitris Papaioannou (coproducción del Festival); 'Terebrante', de Angélica Liddell; 'Antigone in Molenbeek' y 'Tiresias', de Guy Cassiers; 'Imprenteros' de Lorena Vega o 'Fedeli d'amor' de Teatro delle Albe.

El festival ahonda también en las amenazas y retos del mañana pospandémico, como la crisis climática, precariedad laboral, ascenso de los totalitarismos. Aquí nacen propuestas como 'Bros', de Romeo Castellucci; 'Paraguay', de Lucía Marciel y Paula Grinszpan; 'Fairfly' de La Calórica; 'Tú amarás', de Bonobo; '¿Cómo hemos llegado hasta aquí?', de Andrea Jiménez y 'Jinete último reino', de María Salgado y Fran Cabeza de Vaca.