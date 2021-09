USO afirma que la electricidad se lleva el 70% de la subida del IPC en agosto

A pesar del "vergonzoso incremento de la luz, que parece no tener límites ni se le están buscando, no es la única mala noticia para la compra habitual de los hogares". El segundo grupo que más sube (supone el 11 por ciento del aumento) es el de alimentos y bebidas no alcohólicas; y el tercero, el transporte (9,5 por ciento), pues los combustibles tampoco se escapan de la escalada de precios.

"Tras meses de devorar récord tras récord de precio, no nos conformamos con que a finales de agosto el Gobierno afirme que hay que revisar la fiscalidad de la energía. Era el primer paso a dar. Comenzar ahora un análisis supone otro año de espera. A pesar de las medidas especiales para los hogares más necesitados, la magnitud de estas subidas hace que también unidades familiares con ingresos más aceptables estén al borde de la pobreza energética: una economía familiar media no se puede permitir el artículo de lujo que hoy en día es la electricidad", ha señalado el secretario general de USO La Rioja, Luis María Miguel.

En este sentido, el secretario general de la Unión Sindical Obrera de La Rioja incide en que "la primera medida a tomar, necesaria ya en enero, cuando comenzó a desbocarse el precio de la luz, es considerarla como un bien de primera necesidad. Creo que nadie puede rebatir que lo es, y eso supone una bajada del IVA al 4 por ciento, el tipo superreducido. El resto de medidas es cierto que necesitan de un análisis en mayor profundidad y un nuevo marco regulatorio que garantice topes de precios a futuro y mecanismos para evitar crisis como esta. Pero comenzar ese análisis a fin de año supone haber perdido demasiados meses que asfixian a las familias".

Mientras el IPC se incrementa en un 3,3 por ciento, los salarios suben menos de la mitad. El último dato estadístico sobre convenios firmados registra una subida pactada media del 1,5 por ciento. "Hay que remontarse a 2007 para encontrar un año que finalizase con un IPC por encima del actual, 4,2 por ciento. Por entonces, el sueldo de los funcionarios se revalorizó por encima del 3 por ciento y el de convenio rozó ese 3. Aun perdiendo poder adquisitivo, no fue tan acusado como se presenta este final de año. Espero que se tome nota con respecto a los salarios, pues el Diálogo Social va por un lado y los problemas de la gente, por otro. En los últimos dos años, ha aumentado hasta el 7 por ciento el número de personas en pobreza severa", apunta Luis M.ª Miguel.