Después de que en verano saliera a la luz el altercado protagonizado por Míriam Sánchez en un bar, la exactriz porno se ha mudado a Lanzarote. Tras diferentes polémicas y un llamamiento de su ex, Pipi Estrada, el antiguo rostro de Mediaset ha decidido dejar Madrid para pensar en su salud.

Sálvame se puso en contacto con ella este lunes para preguntarle cómo se encontraba, y la madrileña les contó que está yendo a "rehabilitación". "Me apetece estar más tranquila, necesito tranquilidad e irme fuera de España un tiempo, estoy muy cansada", declaró. "A Mozambique me apetece irme".

"Tengo la vida resuelta, sin lujos. Me da para mantenerme a mí con austeridad. No soy de grandes lujos, ni pija, ni necesito nada más que comer, desayunar y cenar", aseguró. "No estoy arruinada ni nada de eso".

"Llevaba cuatro años sin hablarme con mi padre, me tranquilizó él, nadie más", explicó, refiriéndose al apoyo que tuvo de él en su último altercado. "¿Qué hace mi familia cuando hay algo feo? Colgar el teléfono. Está cada uno en su mundo, no quieren saber nada. No tengo mucha relación con ellos".

Con respecto al trabajo, Míriam Sánchez asegura que "quiere algo tranquilo" que le haga estar bien. "Tengo que estar ocupada porque si no, me puedo autosabotear", añadió. "Volver a la televisión, aquí en España no".