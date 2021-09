El Teatro Lope de Vega programa 44 espectáculos de teatro, música y danza en su nueva temporada

Así lo han anunciado este martes en su presentación el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz; y el director del espacio, Carlos Forteza, según destaca el Consistorio en una nota de prensa.

"El Teatro Lope de Vega, uno de los espacios culturales más emblemáticos de Sevilla, abre un nuevo periodo que lo sitúa en un proceso de crecimiento encaminado a aprovechar todo su potencial", ha manifestado Muñoz, que ha aprovechado para destacar "la calidad y el atractivo de la programación de esta temporada 21/22, en la que se dan cita grandes figuras de las artes escénicas y la música de dentro y fuera de nuestro país".

En su intervención, el delegado ha aprovechado también para comentar la nueva línea gráfica del teatro, "en sintonía con el proceso de implantación de la nueva marca ciudad en el que nos hallamos inmersos". De este modo, la luz que protagoniza el sistema visual de la marca Sevilla "se transforma en teatrales haces lumínicos, dando lugar a una imagen versátil que hará visible al Lope de Vega en la ciudad y conectará a compañías, artistas y públicos de un modo coherente, relevante y memorable".

Por su parte, el director del espacio ha recalcado la necesidad de que el Lope "trascienda su carácter de mero espacio de exhibición para erigirse en un lugar de encuentro, de intercambio de conocimiento -tanto entre artistas, como entre diferentes tipos de público-, que anteponga el servicio al producto cultural".

En este sentido, ha señalado, esta programación "plural y dirigida a un amplio abanico de espectadores, ilustra nuestra percepción de las artes escénicas como un espacio de confrontación proactiva y positiva de estéticas y pensamientos, y también de compromiso, a través de la palabra, la música, la imagen y el movimiento". Una temporada, ha subrayado, que quiere "deleitar pero también inspirar", ha añadido Forteza.

El coliseo abrirá su nueva temporada el 1 de octubre con una nueva mirada hacia el Lope a cargo de Emilio Rivas que, en 'Take a walk on the wild side', creará una "pieza en trayecto" cuyo escenario será el edificio y sus aledaños. Un homenaje al propio teatro, a la vasta historia de lo allí vivido y a lo que está por venir. La idea es pasear por lugares conocidos en un juego escénico y experiencial que se alimenta de la personalidad y del pasado del Lope de Vega como espacio único.

Subirán al escenario del Lope de Vega algunos de los nombres "fundamentales de la escena actual" y sus últimos trabajos. Es el caso de Lluís Pasqual, que rememora el Romancero gitano de Lorca con Nuria Espert sobre las tablas (9 y 10 de octubre); de Juan Carlos Rubio y su adaptación de Seda, de Alessandro Baricco (23 y 24 de octubre); de Mario Gas, que dirige a José María Pou en Viejo amigo Cicerón, de Ernesto Caballero (20 y 21 de noviembre); o de Calixto Bieito, recorriendo los dramas históricos de Shakespeare también de la mano de Pou en Erresuma, Kingdom, Reino (20 y 21 de mayo).

Ricardo Iniesta presentará por primera vez ante el público una relectura en clave musical de El avaro, de Molière (11, 12 y 13 de febrero); y Las Niñas de Cádiz reinventarán la tragedia griega en clave de chirigota en El viento es salvaje (25 y 26 de febrero); y Paco Mir, con su versión delclásico de Lope de Vega El perro del hortelano (25 y 26 de marzo).

También en el ámbito teatral, destaca el Teatro Clásico de Sevilla, que regresa con El público, de Lorca, bajo la dirección de Alfonso Zurro (1, 2, 3, 7, 8 y 9 de abril).

DANZA Y MÚSICA

La danza es otra de las grandes apuestas para esta temporada, con un total de ocho espectáculos que dan buena muestra de la riqueza y el dinamismo de los que goza este ámbito en nuestro país. Así, la danza flamenca estará representada en sus nuevas manifestaciones, desde la reivindicación que plantea Manuel Liñán en ¡Viva! (15 y 16 de octubre) hasta la tradición revisada que practica María Moreno en More (no) more (18 de marzo), pasando por el dramatúrgico El Sombrero, de la Compañía Estévez y Paños (3 de diciembre).

La música también tendrá un peso destacado en la próxima temporada del Teatro Lope de Vega. En este sentido, tras el exitoso cierre de la pasada temporada con Derby Motoreta's Burrito Kachimba, llega ahora el turno de Califato 3/4 (7 de octubre). La Andalucía Big Band y Rosario La Tremendita unirán música y voz el 4 de febrero; Kiko Veneno celebrará los 30 años de Échate un cantecito y su 70 aniversario (22 de abril); y Pony Bravo cerrará la temporada con el estreno de su nuevo espectáculo (28 de mayo).

Asimismo, está previsto el estreno absoluto de la primera coproducción entre este teatro y el Maestranza: 'La mujer tigre', la ópera de cámara de Manuel Busto y Fran Pérez Román, con libreto de Julio León Rocha, con la que ambas instituciones pretenden defender y reivindicar este género (12 y 13 de marzo). La música clásica también ocupa su lugar en la programación con los tres conciertos que protagonizará la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) (27 y 28 de octubre, 2 y 3 de marzo, y 11 y 12 de mayo).

ABONOS, DESCUENTOS Y ENTRADAS

Para esta temporada, el Lope de Vega establece un nuevo sistema de abonos y descuentos encaminados a fidelizar al público, como el dirigido a diferentes colectivos -menores de 30 años y estudiantes, mayores de 65 años, personas desempleadas, familia numerosa, profesionales de las artes escénicas y personas con discapacidad-, que disfrutarán de un 15 por ciento de descuento en su entrada.

Además, el teatro ofrece el denominado 'Abono Lope x2', con un descuento del 20 por ciento para personas que acudan acompañadas por la compra de dos entradas a tres o más espectáculos de la programación. Como novedad, esta temporada se introduce el 'Minuto joven hasta 30 años', que contempla un descuento del 50 por ciento para los menores de 30 años que adquieran suentrada en los 30 minutos previos al comienzo de la función.

Las entradas podrán adquirirse en la web del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevulla (ICAS) ('