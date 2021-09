Fran Rivera confiesa en 'Espejo público' que una mujer le ofreció dinero a cambio de sexo cuando tenía 16 años

Fran Rivera ha confesado en Espejo público uno de sus secretos mejor guardados, al parecer, cuando aún era menor de edad le ofrecieron dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. El torero ha contado a sus compañeros este martes en directo como una mujer le ofreció pagarle por sexo cuando solo tenía 16 años.

El diestro ha entrevistado para Espejo público a la actriz Silvia Miró la cuál ha contado un par de malas experiencias en las que se sintió acosada sexualmente, la primera ocurrió cuando tan solo tenía 14 años y un médico se le insinuó en consulta. Años más tarde, Silvia sufrió otro episodio de acoso por parte de un taxista con el que iba montada a solas en un coche.

En consecuencia, las colaboradoras del magazine matutino han explicado que esto es algo muy común cuando se es mujer, y han defendido que la mayoría de mujeres han sufrido alguna situación similar. "Que levante la mano la mujer que no lo ha sufrido, yo creo que todas tenemos algo que contar", ha comentado la presentadora Susanna Griso. Otra de las colaboradoras ha apoyado la teoría de su compañera y ha comentado que ella podría contar experiencias tanto de adulta como de niña.

Al escuchar los testimonios de sus compañeras, Fran Rivera se ha atrevido a contar su experiencia con una mujer en Marruecos. "Una señora mayor me ofreció dinero cuando tenía 16 años", ha confesado el torero. "Te quería como gigoló", ha bromeado Carmen Lomana. El colaborador ha explicado que volvía de Marruecos de visitar a su madre cuando una mujer mayor se le insinuó; "me empezó diciendo que si quería ejercer de modelo y luego, 'te has planteado que podrías ganar mucho dinero haciendo otras cosas' y digo no, yo quiero ser torero le dije", ha narrado entre risas.