Page es partidario de ir eliminando las restricciones "de forma progresiva" pero siempre en el marco del CISNS

Ha sido en Seseña (Toledo), donde se celebra un Consejo de Gobierno itinerante, donde García-Page, a preguntas de los medios, ha asegurado que los ciudadanos reclaman que lo que se haga en España "tenga una razonable dosis de unidad". "Cuanto más adoptemos medidas en toda España de la mano unos con otros y con el Ministerio de Sanidad, mejor", ha insistido el presidente castellanomanchego.

Dicho esto, ha recordado que hay una normativa en vigor que "nadie se puede saltar" y por tanto él sería hoy partidario de ir abriendo la mano y de ir teniendo cada vez menos restricciones de forma progresiva. "Sería partidario en los próximos meses (de ir abriendo la mano), hasta llegar a un escenario en navidades en donde la incidencia acumulada ya no sea lo relevante, sino que sea relevante las consecuencias hospitalarias, pero ese camino no lo voy a hacer por separado ni me voy a independizar del consenso", ha abundado.

"Yo no quiero el independentismo ni para esto, yo quiero ir de la mano con el resto de las autonomías y con el Gobierno de España", ha vuelto a insistir García-Page, que ha dejado claro que lo que haga su gobierno lo hará buscando propuestas en el Consejo Interterritorial pero "acatando" las decisiones colectivas entre todos.