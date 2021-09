Ana Rosa, muy indignada con Pedro Sánchez tras sus últimas declaraciones: "¡Usted no ha vacunado a la gente!"

Ana Rosa Quintana ha vuelto de sus vacaciones sin pelos en la lengua, y este martes no ha dudado, una vez más, en arremeter contra el presidente del Gobierno. El programa de Ana Rosa ha emitido la última entrevista de Pedro Sánchez en las que saca pecho por haber vacunado a gran parte de los españoles sin preguntar al partido político al que votan, estas declaraciones han indignado a la presentadora de Telecinco que no ha podido disimular su enfado en directo.

"Aquí hemos vacunado a todo el mundo, no le hemos preguntado su origen, su creencia ni a quién votaban; aquí hemos hecho un gran ejercicio de patriotismo y de fraternidad", comentaba el presidente en su última entrevista, estas declaraciones han generado polémica y han hecho estallar a Ana Rosa Quintana. Tras escuchar las palabras de Sánchez la presentadora ha mirado a cámara con un gesto de asombro para acabar poniendo cara de enfado.

"Con el ejemplo de las vacunas, cómo se va a preguntar qué color tienen o a quién votan, dice que un ejercicio de patriotismo y fraternidad, ¡es que sino nos morimos todos, señor presidente!". La comunicadora, enfadada, ha preguntado a sus compañeros si estas declaraciones quieren decir que si hubiese tenido la oportunidad, el presidente hubiera preferido preguntar a quién vota cada español antes de suministrarle la vacuna.

Una de las colaboradoras ha querido justificar a Pedro Sánchez y ha defendido que quiso decir otra cosa, pero que no se expresó correctamente. "Ya, pero es que verbalizar ciertas cosas... Están ahí", ha contestado la conductora del magazine matutino. Tras los comentarios de algunos de sus compañeros la indignación de Ana Rosa ha ido aumentado hasta estallar contra el líder socialista: "Que bueno soy que he vacunado a todo el mundo... ¡Sánchez, que usted no ha vacunado a la gente! La han vacunado los sanitarios, Europa, los científicos que han inventado las vacunas...".

La cara de la presentadora lo dice todo: perpleja, sin hablar y sin dar crédito a las declaraciones del socialista #AR14S https://t.co/AgmbLr486I — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) September 14, 2021

"Parece que Sánchez nos ha ido vacunando uno por uno a todos nosotros. No sé si a ti te ha vacunado, a mí me ha vacunado un sanitario del SAMUR. Almeida tampoco me ha vacunado, ni Ayuso", ha comentado la periodista. La comunicadora ha querido dejar claro que no le gusta como los líderes políticos sacan pecho por los buenos datos de vacunación, independientemente del partido político del que vengan: "Aquí le damos a todos", ha bromeado.