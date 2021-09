Camblor niega incumplimientos de la normativa de seguridad laboral en el SEPA

Camblor ha comparecido en la Comisión de Presidencia a petición de los grupos parlamentarios de Vox y PP a raíz de dicho informe. El documento ponía de manifiesto la falta de equipos de protección individual específicos para incendios forestales y accidentes de tráfico, la ausencia de gasto en vestuario, o la falta de cinturones de seguridad en algunos de los vehículos, entre otros aspectos.

La titular de Presidencia, responsable del SEPA, ha remarcado que los camiones de bomberos "están homologados", aunque ha reconocido que hasta noviembre de 2020 había 19 camiones sin cinturón de seguridad. De ellos, se han ido instalando progresivamente cinturones en todos salvo en tres. Los tres restantes, ha explicado, son camiones a los que no se ha podido instalar el cinturón y en los que se están valorando alternativas.

Camblor ha defendido así que el SEPA no ha incumplido "en ningún momento" ningún riesgo de seguridad laboral, y ha argumentado que hay un informe de Fiscalía en el que se acuerda que los camiones que carecen de cinturón de seguridad -uno de ellos fue el accidentado el pasado 30 de julio- no circulen salvo que se dé una situación de emergencia en la que no se pueda utilizar otro vehículo.

Sobre las criticas de los trabajadores acerca del estado de los camiones, el gerente del SEPA, Óscar Rodríguez, ha asegurado que "en ningún momento" el comité de empresa ha pedido la paralización de los mismos.

Respecto a las irregularidades puestas de manifiesto por el sindicato y recordadas en comisión por los grupos de la oposición, el gerente ha remarcado que los camiones pasan la ITV vacíos "como cualquier camión o cualquier autobús". "El 93% de las pruebas de ITV las pasan a la primera, estamos convencidos de que se está haciendo bien", ha remarcado.

En cuanto a la carencia de vestuario, Rodríguez ha indicado que en febrero del año pasado se abrió una licitación para contratar vestuario en 36 lotes, con un presupuesto de 500.000 euros. Este año la tramitación sufrió retrasos y actualmente hay 19 lotes adjudicados, 11 desiertos y dos recurridos. "No se dejó nunca de trabajar, pero las cosas llevan su tiempo", ha defendido el gerente del SEPA.

Los parlamentarios también se han interesado por el contrato de renovación de los servicios aéreos del SEPA, ahora que comenzará la temporada de incendios forestales. Rita Camblor ha explicado que en el primer semestre de este año se tramitó un nuevo contrato por una duración de cinco años. El gerente, por su parte, ha remarcado que el actual servicio de medios aéreos y el que saldrá de esta licitación es "un orgullo para todos los asturianos".

Por otro lado los máximos responsables del Servicio de Emergencias han reconocido las carencias en algunos de los parques de bomberos, como Llanes o Mieres. Han asumido así que hay aspectos de la gestión que son "mejorables", pero han defendido la "adecuada planificación" del Servicio, así como la apuesta por la formación continua en materia de seguridad laboral y la "dedicación, experiencia y buenos resultados" de los trabajadores.

"ESTAMOS HASTA EL GORRO DE LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL SEPA", DICE EL PP

La comparecencia de Camblor y Rodríguez terminó por generar un enfrentamiento entre los comparecientes y el diputado del PP Pablo Álvarez-Pire, quien mostró su enfado por las respuestas de los responsables del servicio. "El Grupo Parlamentario Popular está hasta el gorro de lo que está pasando en el SEPA", ha aseverado, pidiendo a la consejera el cese del gerente después de dos años de gestión en los que los problemas de hace años "siguen sobre la mesa".

Pire ha dicho a la consejera que, si bien "no duda" de su compromiso real por garantizar la seguridad de los asturianos, "con el gerente que tiene al lado no lo va a conseguir". A juicio del parlamentario 'popular', el gerente "no está diciendo la verdad" a la consejera, y "no está gestionando los problemas", sino que "está generando más", con la situación de los interinos, de los auxiliares de bomberos, las carencias de material, o el estado de los camiones.

Según el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, tras la comparecencia de la consejera y el gerente "ha quedado demostrada" la falta de material en el Servicio. El diputado ha criticado la postura de los dirigentes del SEPA, por la que "todo está bien, y si hay algo mal ya se solucionará". "Estas cosas ya tendrían que estar resueltas", ha aseverado.

Asimismo, Blanco ha criticado que el gerente del SEPA haya cuestionado el informe de CSIF, después de que asegurase en su intervención que el mismo incluye "medias verdades" que "muchas no son verdad". Ha reprochado además la falta de prudencia del SEPA al permitir circular a camiones sin cinturón de seguridad, remarcando que no fue hasta el accidente de este verano cuando se decidió retirar estos vehículos. Si es prudente retirarlos después del accidente, considera Blanco, también lo era antes. "Solo por eso deberían asumirse responsabilidades", ha defendido.

Por su parte, el diputado de Foro Pedro Leal ha pedido a la consejera de Presidencia que ejecute el presupuesto consignado para el SEPA para llevar a cabo la necesaria modernización de los parques en peor estado, la estabilización de la plantilla y la adquisición de material.

Desde IU, su portavoz Ángela Vallina ha señalado que muchos de los problemas puestos hoy de manifiesto "vienen de atrás", y ha animado a la consejera y el gerente a "seguir solucionando cuestiones enquistadas" como la falta de personal, la situación de los vehículos o el "excesivo número" de horas extra.

El diputado de Podemos Rafael Palacios ha pedido "garantías" para los trabajadores, y ha reclamado una coordinación entre administraciones para cubrir las necesidades del servicio sin recurrir a las horas extra. El diputado ha defendido que "otra gestión es posible y necesaria", y ha aconsejado a la consejera que haga caso de las reclamaciones de los trabajadores.

El parlamentario de Ciudadanos Luis Fanjul, por su parte, ha remarcado que, en una situación en la que cada vez hay más trabajo de los medios de emergencias debido al aumento de las actividades de ocio en el medio natural, es exigible tener un servicio al nivel. Ha criticado además que el SEPA "no toma la iniciativa" para dar solución a los problemas de los que adolece, sino que deja que "se lo hagan otros".

Finalmente la diputada del PSOE Lidia Fernández ha salido en defensa del Servicio y sus responsables, destacando la planificación del servicio, el descenso en la estadística de accidentes laborales, o la calidad de los vehículos, que son "de primeras marcas" y "se ajustan a lo exigido por la legalidad".