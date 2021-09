Cs exigeix reparar els danys a l'horreum de l'Almoina ocasionats per una fuita d'oli

"Fa aproximadament dos setmanes que aquestes restes arqueològiques van patir els danys i volem saber per què eixa taca no s'ha netejat i des de quan té coneixement la delegació dels danys", ha dit Picó en un comunicat.

Per a l'edil, es tracta d'una altra mostra més de deixadesa en el manteniment de l'espai cultural sobre el nucli fundacional de la ciutat, on només s'han invertit 4.800 euros en aquest any". En aquesta línia, qualifica d'"ínfima" l'adjudicació per a instal·lar 1.900 llums en l'Almoina per 4.800 euros, amb la finalitat de reposar les foses i tornar a tindre bona il·luminació.

"El que no és procedent és que l'equip de govern invertisca, per primera vegada en molts mesos, eixa quantitat de diners en L'Almoina, inclosa en l'última modificació de crèdits de juny, quan sap de sobra que són necessaris 500.000 euros per a il·luminació, mentre per a museografía es necessiten 130.000 i per a la impermeabilització i climatització altres 320.000 euros", ha indicat.

Sobre la rehabilitació del centre, la regidora de Cs ha explicat que l'edil Gloria Tello "ens va contestar al juliol que està en procés de redacció els plecs i altra documentació de l'Almoina però, fins ara, només hem vist una adjudicació per a substituir llums, no per a millorar. Anem a preguntar en quina situació estan eixos dos projectes".

"Seguim sense tindre constància sobre si s'han adjudicat les obres per a reparar les portes de les Torres de Serrans i desconeixem si finalment es climatitzaran les Atarazanas", ha dit.