Un curs de la UA abordarà el tractament i atenció humanitzada al pacient oncològic

L'objectiu prioritari d'aquesta activitat és donar a conéixer les aplicacions de les radiacions ionitzants en medicina i, en particular, en el tractament del càncer, així com fomentar la relació humana cuidador-pacient. Així mateix, estarà dirigida per la professora del Departament Física d'Aplicada de la UA, Isabel Abril, que s'impartirà els dies 17, 18, 24 i 25 de setembre.

També comptarà amb les ponents Nuria Santonja Pastor, professora associada del Departament de Sociologia I de la Universitat d'Alacant; Carina Castillo Prats, psicooncòloga de Solc (Associació comarcal d'ajuda en el Tractament del càncer), experta en tècniques de Mindfulness i meditació; i Reyes Cortés Valls, treballadora Social de Solc i màster en intel·ligència emocional.