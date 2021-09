Roberto Manrique, actor ecuatoriano de 42 años, desveló recientemente que tenía novio desde hacía 7 años, lo cual generó una ola de comentarios apoyándole, pero también otra de mensajes que lamentaban que fuera gay.

"Tengo una pareja hermosa, un novio hermoso, llevo 7 años enamoradísimo en una relación increíble. No se imaginan cómo hemos crecido, cómo nos hemos impulsado", escribió el productor y protagonista de Translúcido, película candidata en representación de Ecuador a los Premios Goya 2018.

Sin embargo, tras los mensajes que recibió, el intérprete decidió responder este fin de semana con un vídeo. "¡Eres gay, qué desperdicio!", le escribió una de sus fans.

"No, mi vida, estoy siendo muy aprovechado, solo que no por ti", respondió Roberto Manrique con una amplia sonrisa en la cara. Pero también quiso aprovechar para escribir un mensaje a modo de "servicio social" para dejar claro por qué no está bien ese tipo de mensajes.

"Dejemos claro algo: eso no es un piropo ni aquí ni en la China. El hecho de que se base en la suposición de que me encuentras atractivo no lo hace un piropo. (Gracias igualmente)", opinó. "Que tus probabilidades de tener algo físico conmigo haga de mi vida algo que no tiene valor en la existencia (un desperdicio) sí que lo hace algo negativo".

"Y seamos realistas, esas probabilidades ya eran muy bajitas antes. No porque luzcas de una manera u otra (de hecho no he visto las docenas de perfiles que me han escrito ese comentario) sino por simple probabilidad matemática", añadió. "Y por otro lado... ¿Desperdicio? ¿Acaso los otros aspectos de mi vida no me dan un sentido suficiente para no ser un desperdicio?".

"Sé que muchas mujeres lo escriben sin ninguna mala intención... ¡lo sé! Y sé que al entender el fondo real de lo dicho, y al ser personas conscientes, seguramente no lo van a repetir", concluyó.