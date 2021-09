Empresarios ocio nocturno de La Rioja tachan de "deplorable" la actitud del Gobierno con el sector y piden poder abrir

Ha sido antes de la reunión que han mantenido con el Partido Popular, representado por su coordinador general, Diego Bengoa, y por el portavoz del Grupo Municipal, Conrado Escobar. Además de los 'populares' se han reunido a lo largo de la mañana con representantes de Ciudadanos y del Partido Riojano para trasladarles la situación del sector.

Con ello, ha explicado Martínez-Bergés "queremos que, de una vez por todas, den el paso y le digan al Gobierno de La Rioja que esto es un sinsentido". "No podemos tener un gremio cerrado como es el del ocio nocturno, no podemos seguir con unos horarios que no vienen a cuenta, y todo cuando, según nos han contado, la vacunación está al 80 por ciento", ha añadido, para a continuación reclamar que "nos dejen trabajar, y más aún cuando estamos viendo lo que está ocurriendo con el botellón".

El presidente de Hostelería Riojana de la FER ha exigido que "nos abran como están abriendo en otras comunidades autónomas" porque "si todos estamos perjudicados, los que más el ocio nocturno, que lo están machacando, ya que llevan 18 meses cerrados, sin ningún tipo de ayuda".

Para Martínez-Bergés "si sacamos pecho porque en la vacunación somos de las comunidades que más estamos vacunando, pues con más razón para que nos abrieran, como está haciendo Madrid o Asturias, o también Andalucía con el ocio nocturno a las tres y media".

En este punto, ha recordado que la sentencia del 29 de mayo "con la apertura de barras era a mínimos, por lo que de ahí en adelante el Gobierno podía haber abierto la mano, y siguen con la mano cerrada y sin contestación".

MOMENTO DE "DAR PASOS"

Cendra, por su parte, ha lamentado que desde el Gobierno no se han querido reunir con su sector, al tiempo que ha apuntado que es el momento de dar pasos "cuando estamos viendo que otras comunidades están empezado a liberalizar el sector, como por ejemplo Madrid".

Aquí en La Rioja ha apuntado que la situación "es inviable" y por tanto "hay que dar respuesta para los que podamos quedar ya en este sector en la comunidad". En este punto, ha mostrado la "indignación" por los botellones que se están produciendo en toda la región "cuando nosotros estamos cerrados".

Para Cendra, la actitud del Gobierno de La Rioja con su sector "está siendo deplorable, porque llevamos 18 meses cerrados, y al menos merecemos que nos digan algo". De hecho, ha lamentado que hay empresarios que "han tirado ya la toalla", porque "el endeudamiento que se nos ha generado es de tal calibre que es increíble", ante lo que esperan a una reunión con el consejero de Desarrollo Autonómico, prevista para este jueves, para "ver si podemos paliar de algún modo este endeudamiento que tenemos, aunque no tenemos mucha esperanza".

Ha indicado que la situación afecta a unas 2.000 familias, entre directos e indirectos, para a continuación indicar que si les permitieran abrir en San Mateo "tendríamos graves problemas de personal y también de preparar las empresas para poder abrir, ya que tenemos que reponer bastantes cosas".

En este sentido, Riera ha añadido que "quien pudiera abrir en San Mateo, en caso de que nos permitiesen, habría que ver porque seguiríamos con aforos reducidos, si bien sería una forma de arrancar nada más".

"APOYO" DEL PARTIDO POPULAR

Por su parte, Bengoa ha mostrado el "apoyo" del Partido Popular al sector, porque "la hostelería ha sido uno de los mayores damnificados durante la pandemia, y dentro de ella, sobre todo el ocio nocturno con 18 meses cerrados".

Por ello, el coordinador general del PP ha afirmado que "el Gobierno de Concha Andreu que los ha tenido desamparados es momento de que abra la mano y les ayude para que puedan abrir", algo que han empezado a hacer otras comunidades como Madrid, Aragón o Navarra que "ya están ampliando los horarios nocturnos".

Ante esto, Bengoa ha asegurado que "mañana en el Consejo de Gobierno es buen momento para ampliar este horario del ocio nocturno, sobre todo con la tasa de vacunación y la incidencia", sobre todo, de cara a San Mateo. Además, ha acusado al consejero de Desarrollo Autonómico de "no haber generado ayudas acordes" al sector, al igual que la consejera de Salud para trazar un plan de medidas para que los locales "puedan abrir con todas las medidas de seguridad".

Escobar, por su parte, ha lamentado que ni Ayuntamiento de Logroño, ni Gobierno de La Rioja "ha escuchado al sector" que "es de los más damnificados, y en concreto el ocio nocturno aún cerrado" por lo que ha pedido que "se abra en función de las licencias que tenga cada uno".

En este punto, ha mostrado su preocupación por cómo puede evolucionar el botellón en San Mateo que "está tomando una dimensión totalmente disparatada" en Logroño, ya que "se está encaramando a la agenda festiva". De hecho, ha afirmado que el ocio nocturno "lejos de ser el problema puede ser una parte de la solución".

Finalmente, Escobar ha indicado que la línea que ha seguido Madrid que "en definitiva es la de libertad razonable y ordenada es un buen ejemplo".