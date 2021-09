¿Cuántos empleados se sienten comprometidos con su trabajo? La inmensa mayoría no

Se calcula que trabajamos unos 227 días al año, 1.816 horas. Eso quiere decir que nos pasamos trabajando dos tercios de nuestro tiempo. Siendo así, siendo tanto tiempo, sería estupendo que el trabajo nos hiciera felices. Pero en la inmensa mayoría eso no ocurre. De hecho, no sólo no somos felices con nuestro empleo sino que tampoco estamos comprometidos con él.

De acuerdo con Delivering Happiness, el 85% de los empleados en el mundo no se siente comprometido con su trabajo. De entrada es un problema para los trabajadores porque indica que su empleo no los realiza: trabajan en lo que hay. Pero, recuerda esta consultoría especializada en cultura corporativa, también es un problema para los empresarios.

Los lugares de trabajo no productivos les cuestan a las empresas casi un millón de euros al año por cada 500 empleados. Además, cada “contratación incorrecta” significa pagar entre un 150% y un 300% extra del salario anual de ese empleado.

O dicho al revés, un trabajador feliz es un trabajador productivo. El estudio Felicidad y Trabajo, realizado por la Consultora Crecimiento Sustentable, asegura que contar con trabajadores felices se traduce en un aumento de la productividad del 88%. A esto se suma que el compromiso de los empleados y la retención de talento en estos entornos puede crecer hasta un 41%, según datos analizados de Delivering Happiness.

Más teletrabajo, más felicidad

Las empresas quieren empleados felices y hay medidas que favorecen ese sentimiento, como el teletrabajo. De hecho, según una encuesta realizada por la consultora HAYS, cerca de 5 de cada 10 empleados afirman ser más felices en su puesto desde la llegada del trabajo a distancia. Aunque medidas como ésta no solo reportan beneficios en los empleados, sino también en las empresas.

"Un empleado feliz es más optimista, más resiliente ante el cambio, más creativo y está mucho más motivado y comprometido con la compañía, por eso su bienestar debe ser una prioridad para cualquier empresario", asegura Carlos Piera, CEO de DH España y CSO DH Global.