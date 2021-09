La Guàrdia Civil suspén la cerca de Marta Calvo en l'abocador il·legal

La Guàrdia Civil ha suspés la cerca del cos de Marta Calvo, la jove desapareguda fa dos anys i per la mort dels quals, i la d'altres dos dones més, està a la presó Jorge Ignacio P.J., a l'abocador il·legal pròxim a Manuel.

Segons han confirmat a Europa Press fonts de l'Institut Armat, la cerca en eixe lloc s'ha donat per finalitzada i els efectius s'han retirat. Es desconeix, de moment, quan i on es reprendran els treballs de cerca.

Els agents havien centrat el seu treball en el planter de Castelló, a uns tres quilòmetres de la localitat valenciana de Manuel.

La passada setmana ja es van rastrejar tres punts en la nova cerca que ha emprés la Guàrdia Civil en llocs pròxims a Manuel: el paratge natural de Font Amarga en Manuel, l'Ermita de Santa Ana a la Llosa de Ranes i una zona rural als voltants de la localitat de Vilanova de Castelló.

Els agents van reprendre la passada setmana la cerca de Marta Calvo després que constataren que el detingut havia omés en la seua declaració que havia estat en eixa zona de Manuel durant cert espai de temps durant el matí dels fets, una cosa que s'ha pogut comprovar després de la geocalització del seu telèfon mòbil.

La jove va desaparéixer en Manuel, on residia el seu presumpte assassí, al novembre de 2019, després d'haver mantingut un contacte sexual amb ell. Una vegada detingut, Jorge Ignacio va declarar que la xica va morir de forma accidental en un episodi de relacions sexuals i cocaïna i posteriorment va esquarterar el cos i va distribuir les seues restes per contenidors.

Els investigadors han constatat que va mentir en la seua declaració inicial del lloc on va estar el matí següent a la desaparició de la xica i han pogut comprovar que va passar temps en una zona que serà ara registrada per agents de l'UCO amb ajuda de la Unitat Canina per a tractar de donar amb alguna pista de la jove.

El passat mes d'agost van concloure els treballs de cerca del cos de Marta a l'abocador de Dosaigües, huit mesos després d'haver-se iniciat, després de l'anàlisi de milers de tones de brossa i sense cap troballa rellevant per part de la Guàrdia Civil, que sospita que el cadàver de la desapareguda no està allí, igual que sosté la família.