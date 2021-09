L'actor Antonio Resines protagonitzarà una campanya de promoció turística de Castelló en xarxes socials

L'actor Antonio Resines protagonitza una campanya nacional de promoció turística de la província de Castelló que activarà pròximament la Diputació en xarxes socials i que compta amb un pressupost de 40.000 euros més IVA.

Segons ha explicat aquest dimarts en roda de premsa el president de la Diputació, José Martí, amb unes xifres d'ocupació hotelera "molt bones" durant l'estiu a la província, especialment a l'interior, la institució provincial vol afrontar la tardor "amb el repte d'ampliar els visitants i les pernoctacions".

Martí ha valorat la nova campanya turística que té com protagonista a Antonio Resines. "Resines és una exemplificació de la persona corrent, del Juanito espanyol en el qual ens reconeixem tots", ha dit.

"La nostra idea és que es conega que Castelló guarda moltes coses que fins i tot per a molts valencians són desconegudes"", ha indicat Martí, qui ha afegit en l'objectiu de "incidir perquè la província siga cada vegada més coneguda a la Comunitat Valenciana i en la resta d'Espanya com a destinació turística".

Per la seua banda, la diputada de Turisme, Virginia Martí, ha explicat que la campanya consistirà en videos que es difondran a través de les xarxes socials, "en els quals es destaquen aspectes com la gastronomia, el cicloturisme i els productes de sol i platja i d'interior".

"Antonio Resines té una manera de comunciar que arriba a molta gent i per açò és important que done a conéixer la província de Castelló", ha apuntat la diputada.

TURISME NO ESTACIONAL

L'actor que protagonitza la campanya ha assegurat que el turisme no estacional és en aquests moments "el fonamental", per la qual cosa ha dit que la gent ha de descobrir la província "no només en els mesos d'estiu".

Resines, que ha explicat que la campanya, sota el lema 'Si Antonio va, por algo serà', està destinada especialment a la gent de menys de 40 anys, ha indicat que ja havia visitat Castelló amb anterioritat i fins i tot va estar rodant a Morella, i pensa que la província és "poc coneguda".

Respecte al turisme a la província de Castelló durant aquest estiu, Virgina Martí ha afirmat que l'ocupació ha arribat a nivells de prepandèmia en llocs de sol i platja. Així mateix, ha destacat que de les 10.000 places disponibles per al programa de vacacions per a majors Castelló Sènior ja estan contractades 8.000 i que la resta es trauran a partir de l'1 d'octubre.