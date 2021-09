Don McLean elimina a su hija de su testamento por decir de él que es "violento"

El pasado mes de julio, Jackie McLean, hija del famoso cantante Don McLean y que también se dedica al mundo de la música, ofreció una sincera entrevista para la revista Rolling Stone en la que se sinceró sobre cómo había sido su infancia y en la que no tuvo reparos en calificar el carácter de su padre como violento.

Esas palabras parece que no le han sentado nada bien al autor de un tema inmortal como American Pie. De hecho, lo que ha hecho el artista, que a primeros de octubre cumplirá 76 años, ha sido ni más ni menos que una venganza crematística: ha desheredado a su hija.

En total, la suma que Don McLean ha decidido que su hija ya no verá nunca es de 3 millones de dólares, unos 2.540.000 euros, a los que Jackie habría tenido acceso a través de un fondo fiduciario del que era beneficiaria. No le ha sentado nada bien que su hija, que el año pasado entraba en la treintena, haya sacado a la luz su tiranía en la casa.

Jackie aseguró que desde que era consciente había soportado estallidos de furia de su padre, los cuales soportaba junto a su hermano Wyatt y su madre, Patrisha Shnier, fotógrafa profesional y segunda esposa del músico, de 1987 a 2016, año en el que se separó de él después de que este fuese arrestado por violencia doméstica tras una fuerte discusión en la cual pudo llamar a la policía.

Don McLean, arrestado. 20MINUTOS

McLean ha hecho pública esta decisión de negarle parte de su herencia a su hija en una carta al periódico Daily Mail en la que sostiene que él siempre ha sido un padre maravilloso como puede atestiguar, según su testimonio, Wyatt, su otro hijo con Patrisha. Asimismo, explicó que hasta hace poco le seguía pasando a su hija una pensión de entre 30.000 y 50.000 dólares (entre 25.000 y 42.000 euros) para garantizar el futuro de sus nietos.

"Mi otro hijo no tiene queja alguna. Ya le advertí a mi hija de esto: si rompía su silencio acerca de mí y me arrastraba por el fango, la desheredaría. Y la he desheredado automáticamente. Son tres millones de dólares que se han ido a la basura", son sus palabras al tabloide británico.

No hay que olvidar que Don McLean dio su propia versión cuando fue acusado de violencia doméstica (en EEUU no existe el concepto jurídico de violencia machista), asegurando que él no era "el villano", que también él sufrió todo tipo de agresiones antes del final de una relación de casi 30 años y finalmente hizo hincapié en que ni su exmujer ni su hija soportaban que estuviese saliendo con Paris Dylan, una modelo californiana de 27 años.