La Vila ofereix ajuda psicològica als familiars de la víctima de l'últim crim masclista i decreta tres dies de dol

També ha decretat tres dies de dol i convocat a les 12 hores una concentració en la plaça de la Generalitat per a guardar un minut de silenci, segons ha informat el consistori en un comunicat.

"Manifestem nostra més absoluta condemna i rebuig a aquest crim, així com el nostre suport i afecte més sincer a l'entorn familiar de la víctima", assenyala l'Ajuntament. Així mateix, afig que ha posat a la seua disposició "tots els recursos psicològics, jurídics, sanitaris, de protecció i d'acolliment municipals que requerisquen, amb la finalitat de trobar el màxim benestar possible en una situació tan difícil per a l'entorn familiar de la víctima".

Igualment, l'Ajuntament sosté que la violència masclista "és una greu vulneració dels Drets Humans, sent l'assassinat l'expressió més greu del masclisme". "És un problema social de primer ordre que atempta contra la dignitat i la integritat física i moral, principalment de les dones que la pateixen i enfronten", ha afegit.

De la mateixa forma, ha indicat que des que la institució va tindre coneixement dels fets, va coordinar la resposta institucional amb els cossos de seguretat i personal jurídic involucrats en la investigació per a oferir una ràpida atenció a l'entorn familiar de la víctima garantint-los atenció i ajuda psicològica i social a través dels serveis municipals.

Així, ha afegit que "seguirà impulsant mesures de resposta immediata i contundent a qualsevol agressió masclista" perquè s'atenga de manera "prioritària" a la víctima i es desenvolupen "actuacions preventives per a dotar a les dones d'instruments que els permeten fer front a la violència i a no permetre la impunitat social dels agressors".

Finalment, ha detallat que les banderes dels edificis municipals onejaran a mitja asta fins a dijous que ve 16 de setembre i que es guardarà un altre minut de silenci en la següent sessió plenària juntament amb una menció de les víctimes de violència de gènere com es fa de manera habitual.