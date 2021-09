El dardo en forma de pregunta incómoda de Miki Nadal a Lorena Castell en pleno directo en 'Zapeando'

Este lunes, mientras analizaban un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, los espectadores de Zapeando han podido presenciar un pique en directo entre Miki Nadal y Lorena Castell.

Más bien un dardo por parte del cómico hacia la copresentadora del espacio de las tardes de laSexta. "Esta obsesión que tienes por ser más alta, ¿por qué?", le cuestionó a su compañera en pleno directo.

Una pregunta que ha dejado algo descolocada a Castell, pero que, tras unos segundos de duda, ha logrado salir airosa con su habitual desparpajo. "¡Pero si yo voy sin tacones! Ah no, que justo me los he puesto hoy", desveló.

Una respuesta que provocó la risa de la colaboradora y las del resto de tertulianos del programa.