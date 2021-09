Més de 200 conductors valencians passen a disposició del jutge a l'agost per delictes contra seguretat vial

D'ells, 137 conductors van passar davant el jutge per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques; 73 per fer-ho sense permís o llicència; sis per conducció temerària; dos per abandó del lloc de l'accident; altres dos per excés de velocitat i un per conduir amb presència de drogues en l'organisme.

Per províncies, a la de València es va actuar contra 33 conductors per mancar de permís o llicència; contra 68 per conduir sota els efectes de l'alcohol; dos per conducció temerària i un per conduir amb presència de drogues en l'organisme.

A la província de Castelló es va actuar contra 13 conductors per mancar de permís o llicència; 27 per conduir sota els efectes de l'alcohol; un per conducció temerària i un altre per excés de velocitat.

Finalment a la província d'Alacant es va actuar contra 27 persones per mancar de permís o llicència; 42 per conduir sota els efectes de l'alcohol; tres per conducció temerària i un per excés de velocitat.