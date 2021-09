Belén Esteban, cabreada con Antonio Montero por hacerle fotos en una boda: "Fuiste a cazar a Belén"

La colaboradora Belén Esteban ha mostrado su enfado con su compañero Antonio Montero por haberle hecho fotos sin su consentimiento mientras ella asistía a la boda de unos amigos en un pequeño pueblo.

Montero trataba de explicar que él estaba en un pueblo cercano de cacería, cuando oyó en el bar a unas personas decir que Belén Esteban estaba en la zona para una boda, por lo que decidió aprovechar e ir a hacer unas fotos.

"En el frontón de la plaza del pueblo estabas, escondido con una gorra", le decía Belén Esteban, que le "pilló". "¿Fuiste a cazar o fuiste a cazar a Belén?".

Montero contaba que llamó a un compañero para que le ayudara a hacer las fotos, pues él, al ser conocido, no podía acercarse a la boda, aunque se quedó cerca y también realizó instantáneas.

Belén Esteban llamó a Montero al chivarle varios invitados que estaba allí, pues le descubrieron. "Y me dijo 'pues te lo voy a joder, porque lo voy a subir todo a Instagram'", se quejaba Montero.

"Lo había vendido a una revista y me lo han devuelto, pensaba que eras más generosa", le reprochaba Montero a Belén Esteban por haber perdido el dinero de la exclusiva al estar ya esas fotos gratis en Internet. El colaborador habría perdido unos 10.000 euros, según dijo.

"Si me llamas y me dices que estás cerca y yo poso para ti con mi marido, hazme las fotos que quieras, a mí, no a gente anónima como a los novios", le reprochaba Belén Esteban muy enfadada.

"Te han pillado como a un novato", le dijo Gema López a Montero por haber fracasado en su trabajo.