Multes de fins a 750 euros per fer grafitis o pintades

L'esborrany de la nova ordenança de convivència que ha desenvolupat l'àrea de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València reserva un capítol específic a la protecció del patrimoni urbà, tant públic com privat, enfront de les pintades i altres expressions gràfiques.

El document tipifica com a infracció lleu qualsevol grafiti que provoque una degradació visual de l'espai públic, estableix sancions que poden aconseguir els 750 euros i recull que els agents de la Policia Local podran requerir als infractors a restaurar i netejar de manera immediata els béns danyats.

El document prohibeix en el seu articulat realitzar qualsevol tipus de grafiti, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme amb qualsevol material (tinta, pintura, adhesius, stickers, vinils, matèria orgànica o similars) o bé vorejant la superfície sobre qualsevol element de l'espai públic, segons van informar ahir fonts del Consistori.

Seran susceptibles de sanció les pintades o els grafitis que es realitzen en els elements de transport, ja siguen de titularitat pública o privada, les parades, les marquesines i altres elements instal·lats en l'espai públic, en els elements dels parcs i jardins públics, en les façanes dels immobles públics o privats i en els senyals de trànsit, d'identificació viària o qualsevol altre element del mobiliari urbà.

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, va subratllar que el respecte pel patrimoni, el mobiliari urbà i les instal·lacions municipals constitueix un altre dels elements fonamentals de l'ordenança de convivència. «Hem de tindre un espai públic ben conservat, ben usat i, sobretot, respectat. I eixa forma de respecte moltes vegades entra per la part de l'educació, de la sensibilització i de les campanyes que preveu realitzar l'ordenança, però també per la part punitiva», va assenyalar ahir.

Al seu judici, «hi ha una part de la societat que entén les normes a partir de les sancions» i, per això, en aquest capítol «afrontarem sancions per realització de grafitis en el mobiliari urbà no sols en els béns patrimonials històrics, sinó en qualsevol bé patrimonial de la ciutat de València tant públic com privat».

En qualsevol cas, Cano va insistir que l'ordenança contempla com a element principal la conscienciació. «Pretén crear un espai de conscienciació, de creença que l'espai públic és un espai compartit. Per això, preveu la realització de campanyes periòdiques per a sensibilitzar i educar a la població en el sentit del respecte, a la convivència i els valors ciutadans. Un pas més que també pretén generar un espai de major respecte als drets i les llibertats de tots i totes», va afegir.

Entre les novetats de l'article, que té com a objectiu frenar les accions que provoquen una degradació visual de l'entorn urbà, figura que els agents de la Policia Local podran requerir als infractors a restaurar i netejar de manera immediata els béns danyats.

En el document s'estipula que els policies podran retirar i intervindre cautelarment els materials o mitjans emprats per a realitzar la pintada o grafiti. Si per la mena de material utilitzat o del bé afectat fóra possible la neteja de la pintada, els agents podran comminar a l'infractor a restaurar el mal comés, a més d'afrontar la multa. En el cas que la infracció fóra comesa per menors d'edat, seran els pares o tutors els qui responguen solidàriament pels danys.

