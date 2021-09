Almeida le dice a Aguirre que aclare quiénes son los "niñatos" de Génova: "No me siento aludido por esa expresión"

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes en una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3, que no siente aludido por las afirmaciones de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, quien ha asegurado que en Génova hay "chiquilicuatres" y "niñatos intoxicando" que están retrasando aposta la celebración del congreso del PP madrileño en el que se elegirá al nuevo responsable del partido en la Comunidad de Madrid, un cargo para el que ella apuesta sin dudar por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional.

"No me siento aludido por esa expresión, pero quien tiene que aclarar quiénes son niñatos y chiquilicuatres es Esperanza Aguirre. A mis colaboradores no los encuadro en esa categoría", ha manifestado, para apostillar a continuación que no "avivaría el debate".

Para el regidor madrileño, ya se ha "hablado demasiado" del congreso del PP madrileño, que ha reiterado se celebrará en la próxima primera, y que los ciudadanos "no entienden" que continúen "enfrascados" en ello. Tras apuntar que es "muy buena noticia" que presente su candidatura la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado que "se puede presentar cualquier afiliado".

Almeida ha hecho hincapié en la "buena sintonía personal y política con Isabel Díaz Ayuso", de la que ha valorado sus "dotes políticas", si bien ha recordado que ambos tienen "labores de gobernantes".

Aprueba la eliminación de las restricciones horarias de Ayuso

El alcalde de la ciudad de Madrid también se ha referido a la decisión de Ayuso de eliminar la restricción horaria en hostelería y ocio nocturno a partir del 20 de septiembre. "Esta decisión que comparto es una decisión que va en sintonía con la trayectoria en la gestión de la pandemia que ha llevado la Comunidad de Madrid, donde se ha intentado compaginar salud y economía", ha explicado el regidor, quien pese a que ha insistido en que "nadie puede descartar una sexta ola" ha destacado que "el proceso de vacunación está funcionando".

En cuando a la nueva ordenanza de Movilidad aprobada este lunes por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que servirá como impulso al nuevo Madrid Central, Almeida ha subrayado que compatibiliza la sostenibilidad ambiental con la económica y que ha aportado soluciones, motivo por el que no entiende que Vox, uno de sus socios de investidura, no la haya apoyado.

"Hay una ley que obliga a las grandes ciudades a tener bajas emisiones antes de 2023", ha asegurado. "No podemos no hacer nada, como nos pide Vox", ha sentenciado el alcalde.