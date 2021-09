Sandra Pica, penalizada por el mal aliento en 'Secret Story'

La concursante de Secret Story Sandra Pica ha perdido la misión que la audiencia decidió encargarle: conseguir que alguien le dijera que tiene mal aliento. Para ello, debía comer alimentos con mal olor como ajo, y lograr que alguien se lo hiciera ver.

Sin embargo, pasado el tiempo para conseguir ese reto y pudiendo comer y beber cualquier cosa para lograrlo, no ha sido así y la organización del reality de Telecinco ha considerado que en buena parte ha sido por desidia.

Sandra Pica se ha defendido diciendo que no comió ninguno de los alimentos disponibles, como queso azul, cebolla, ajo o pepino, porque llevaba "todo el día con unos ardores increíbles".

"No has pasado la misión porque has tenido mucha dejadez", le reprochaba la organización a través de la voz de la casa, que también le anunciaba que como castigo se va a desvelar una pista de su secreto.

Cabe recordar que la misión última de los concursantes de Secret Story es mantener a buen recaudo su secreto mientras averiguan los de los demás.