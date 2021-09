Paula Bonet denuncia acoso con una foto de esa persona en la puerta de su nuevo taller: "Ha descubierto la ubicación"

La escritora valenciana Paula Bonet ha relatado en sus redes sociales el infierno que está viviendo por culpa de un acosador al que tiene denunciado.

La también ilustradora ha utilizado Instagram para, además de contar por escrito lo que tiene que soportar casi a diario, ha hecho pública una fotografía de esa persona a las puertas de su nuevo taller.

"LA PERSONA QUE ME ACOSA HA DESCUBIERTO LA UBICACIÓN DE MI NUEVO TALLER y ha impuesto su presencia de nuevo saltándose la orden de alejamiento que me concedió una jueza", relata la artista en un post de Instagram que ha provocado la preocupación de sus seguidores.

"Llegó con flores. A veces dice que quiere cortarme en trocitos, otras veces se agarra a la ventana de mi despacho a la una de la mañana mientras yo trabajo para que le explique qué me pasa, porque no me entiende, dice. Yo no respondo, solo pego un grito, le pido que se vaya y llamo al 112. El lunes pasado tuve que hacerlo tres veces", cuenta Bonet.

"No hace falta que diga que sigo a la espera de juicio", remata la escritora de 40 años.

Nada más leerla, sus seguidores le han mostrado su apoyo. "Siento tanto miedo al leerte, no imagino que debes sentir tú, deseo que el universo te envíe toda la fuerza del mundo y que haya justicia y paz para ti❤️", "Todo mi apoyo. Me parece vergonzoso que tengas que aguantar esto" o "He sentido PÁNICO leyendo esto... No sé ni que decir...❤️", son algunas de las frases que se pueden leer en su muro.