Aren y Noah acuden a 'First dates' para intentar formar la primera 'trieja' de la historia del programa

First dates es un programa abierto para que cualquiera que quiera buscar el amor acuda su local, pero Aren y Noah entraron este lunes en la historia del programa de Cuatro.

Los jóvenes trans acudieron al programa "porque buscamos una tercera persona", comentó Noah. "Queremos una 'trieja'. Sería una pareja cerrada de tres personas porque tenemos mucho amor y cariño para dar, podemos compartirlo con más gente", señaló Aren.

"Somos una pareja de chicos, pero como tenemos pluma y el pelo largo nos suelen confundir con chicas", comentó Aren, mientras que Noah reconoció que "estaba enamorado en secreto de él".

💜💜 Aren y Noah son una pareja de dos chicos trans en busca de una tercera persona con la que formar una #trieja 🥰



🤔 ¿#Poliamor? Pues no. Lo que hoy en @firstdates_tv intentaremos formar es una trieja cerrada 😉



¡Esta noche en #FirstDates13S! ❤ pic.twitter.com/0WYJNKz4ey — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) September 13, 2021

Su cita fue Andreas: "Soy bastante peculiar y busco a alguien con la mente abierta. Soy una persona trans no binaria y artista multidisciplinar", señaló en su presentación.

Al verse los tres en la barra del restaurante, Aren comentó que ya se conocían de una visita que realizó Andreas a Barcelona en la que el joven le sirvió de guía por las calles de la Ciudad Condal.

Andreas, ‘First dates’. MEDIASET

Los tres pasaron a cenar para ver si Aran y Noah conectaban con Andreas y formar esa 'trieja' que ansiaban para repartir su amor y cariño que tenían para dar a una tercera persona.

Aren y Noah le explicaron a Andreas que buscaban "una persona que no sea ni controladora ni manipuladora, si es posible, mejor no sea celosa. El físico y el sexo de la tercera pata de la que sería nuestra 'trieja' nos da igual".

Aren, Andreas y Noah, ‘First dates’. MEDIASET

Pero sus esperanzas se fueron al traste cuando Andreas comentó que estaba enamorada de una persona: "Podría estar en una relación cerrada de tres, pero manteniendo el vínculo que tengo con esa persona", comentó la madrileña.

"No va a cortar con esa persona para estar con nosotros así que no casa con nuestra expectativa de relación que tenemos", señaló Noah. Ambos coincidieron en que no querrían una segunda cita con Andreas "porque no buscamos lo mismo".