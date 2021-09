Motos a Alborán, en 'El hormiguero': "En 'La Voz' estás más perdido que Santiago Abascal en una batucada"

El hormiguero recibió este lunes a cuatro invitados de una tacada, ya que Pablo Motos entrevistó a los coaches de La Voz, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Malú y Pablo Alborán, que presentaron la nueva entrega del talent musical que Antena 3 estrena este viernes.

Nada más empezar se vio como el presentador tenía un gran feeling con sus invitados del día porque, antes de proponer a Sanz que fuera el conductor del programa durante unos momentos, también bromeó con Alborán al comienzo.

"Pablo, todos son veteranos menos tú, que eres el nuevo: ¿Te han puteado mucho?", afirmó el valenciano. "De momento se han portado muy bien, estoy feliz y súper agradecido por la experiencia, es un lujazo poder estar con ellos, un honor", le respondió el malagueño.

El presentador señaló entre risas que "todo muy bonito, pero me han dicho que al principio estabas más perdido que Santiago Abascal en una batucada". El cantante aclaró que "el primer día estaba súper nervioso porque implica mucho para mí hacer La Voz, es una exposición más grande y además compartir todo con ellos, a los que tengo mucho respeto".

Pablo Alborán, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El lado más personal de los invitados

Motos también quiso dar a conocer algunos detalles de la vida personal de sus invitados: "Cuál es el mejor concierto al que habéis ido como espectadores?". El primero en responder fue Alejandro Sanz: "Yo siempre recordaré el primer concierto que vi, el de Joan Manuel Serrat en Algeciras, el primero siempre es especial".

Malú comentó que "mi primer concierto también fue en la plaza de toros de Algeciras y fue de Alejandro". Alborán, por su parte, recordó que "uno de mis conciertos más especiales fue hace ocho o nueve años, en Londres, en un bar de jazz perdido, acudí como anónimo a disfrutar de un cuarteto maravilloso".

Por último, Fonsi afirmó que "en mi caso fue en Londres, cantando con el coro de la Universidad y la filarmónica de Londres. El día del ensayo final tocaba Michael Jackson, así que no ensayamos y pude estar en uno de sus últimos grandes conciertos".

El presentador también quiso saber qué hicieron con el primer dinero que ganaron con la música: "Me compré una guitarra y también un traje a mi madre", aseguró Alborán. "Yo le compré un coche a mi padre", recordó Sanz.

"Realmente mi primer dinero no fue para tanto, me compré un móvil", añadió Malú. Mientras que Fonsi comentó que "en mi caso, devolverle el dinero a toda gente que me había prestado para comenzar en la música".