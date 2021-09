Villarroel (Cs) no contempla elecciones y afirma que se centran en cumplir el acuerdo de gobierno e incluso ampliarlo

Villarroel, en rueda de prensa tras la celebración de la Junta Directiva de la formación naranja para tratar asuntos de actualidad, ha asegurado que en Ciudadanos están "convencidos" de que van a agotar la legislatura y no hay motivos para dudar de la palabra del presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresada en público y trasladada a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas.

En esta línea, ha insistido en que entienden que la palabra "hay que cumplirla" y por ello no duda de que Mañueco decida acabar la legislatura y ejecutar el compromiso que adquirieron en 2019 con el acuerdo de gobierno con 100 medidas.

Precisamente, la coordinadora autonómica de Cs ha incidido en que ese acuerdo de gobierno "por supuesto, está vivo" y se puede "modificar", ya que si es "con afán de mejorar" es algo positivo, y ha mostrado disposición incluso a "ampliarlo".

"No somos sospechosos de ser personas que no sepan llegar a acuerdos y, con diálogo, siempre pensando en las personas más que en cuestiones partidistas, llegar a acuerdos", ha añadido Villarroel.

En este sentido, y en cuanto a la posibilidad de lo que pudiera ocurrir si se echara para atrás la reforma sanitaria que impulsa la consejera de Sanidad, Verónica Casado, Villarroel ha insistido en que son personas que saben llegar a acuerdos y sentarse a negociar.

"Con diálogo todo tiene solución en esta Comunidad, tampoco es la primera vez que hay debate en el gobierno de la Comunidad, pero es que es un ejercicio muy sano", ha apuntado la coordinadora de Cs, quien ha agregado que lo importante es "la conclusión de esos debates internos", que salgan políticas, se lleguen acuerdos y se dote de estabilidad a una comunidad que lo necesita.

A su juicio, la estabilidad puede proveer de inversiones a la región, pero además da tranquilidad a la vida de sus ciudadanos, algo que ha afirmado que buscan y por eso están "centrados" y dedican su esfuerzo "todos los días" a acabar la legislatura e intentar cumplir con acuerdo de gobierno al cien por cien.

ESCENARIO QUE NO CONTEMPLAN

En cuanto a si están preparados en caso de que se adelantaran los comicios, Gemma Villarroel ha reiterado que es un escenario que no "contemplan" y cree que no se puede extrapolar que en un "momento puntual" se vote algo diferente con una finalización de legislatura, en referencia al apoyo del PP a una proposición no de ley del PSOE aprobada en el Pleno que pedía la retirada de la reforma sanitaria.

La coordinadora autonómica de Cs considera que se ha "sacado de contexto" y ha entiende que "no tiene nada de perjudicial" que en algún momento determinado no se esté al cien por cien de acuerdo, pero en este caso "no existe ese escenario posible", algo que ha reiterado, tras lo que ha insistido en que lo que quieren es trabajar y dedicar todos los esfuerzos a lo que "realmente" consideran importante que es llevar a cabo el pacto suscrito.

Villarroel también se ha referido a si son "provocaciones" las manifestaciones de algunos responsables del PP como el referido al del PP de Burgos que pedía a Verónica Casado el cambio urgente del gerente del HUBU y que generó la respuesta del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien pidió a los 'populares' que cesen las "provocaciones constantes".

Sin embargo la coordinadora de Cs ha eludido valorar estas cuestiones y ha enmarcado la petición del PP burgalés en políticas de cargos públicos en sus territorios que entiende que defiendan lo que consideran "bueno" para su ciudad. "Pero eso dista mucho de ser una provocación o dejar de serlo", ha aseverado Villarroel, quien cree que "mucho trabajo por delante" sin haber terminado de salir de la crisis y su formación tiene "muchísimas" propuestas reflejadas en el pacto de gobierno para sacar adelante, que es donde cree que hay que centrar los esfuerzos.

"Lo demás creo que es desgastarse un poco por deporte", ha agregado la coordinadora autonómica de la formación naranja.

Por otro lado, en cuanto una hipotética nueva moción de censura que pudiera presentar más adelante el PSOE, Villarrroel ha respondido que siguen siendo personas "honestas, serias", como ya demostraron en el debate de la que no salió adelante y el PP y Cs están comprometidos a cumplir el compromiso que adquirieron con los ciudadanos en 2019.

"Ya demostramos que no hay moción de censura posible", ha señalado, porque lo que se necesita es estabilidad, no sólo para las personas sino para las empresas, teniendo en cuenta que está "en plena recuperación económica" tras crisis sanitaria.

Así, tras haberlo demostrado una vez, cree que sería un "esfuerzo baldío" por parte del PSOE seguir "armando revuelo, intentar obstaculizar una acción de gobierno que es estable, tranquila, que está mejorando la vida de la gente y presentar otra moción que al final saldría perdedora igualmente".

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Durante la rueda de prensa, la coordinadora autonómica de la formación naranja ha explicado las cuestiones que han abordado en la reunión de la Junta Directiva y ha puesto en valor el trabajo que hace Cs como partido "serio, responsable, prudente, honesto, leal, que cumple con lo acordado y que va a seguir cumpliendo hasta agotar la legislatura".

En este marco, ha señalado que Cs llegó a la política de la Comunidad para "evitar, limpiar, para que no vuelva corrupción en las instituciones", y ha asegurado que "no es casualidad" que no haya casos de este tipo desde que existen y ha entrado en los gobiernos. Además, ha afirmado que donde llegan a las instituciones "abren las ventanas", dotan de transparencia e informa a los ciudadanos de todo lo que ocurre con sus impuestos, algo que demuestra su utilidad.

Asimismo, cree que las políticas de Cs son "modernas" y siempre van a ir enfocadas a mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses frente a muchas medidas "arcaicas" que se vienen realizando en la Comunidad y que han quedado obsoletas, "que no tienen nada que ver en la forma de ser y vivir en siglo XXI", por lo que han llegado para "adaptar" la Administración a la forma de vida y a dotar de calidad de vida a los ciudadanos.

Asimismo, en el marco de la reunión mantenida por la Junta Directiva, ha explicado que se ha expresado el "asombro" por que el PP nacional se "suba" al carro de la regeneración democrática al defender la despolitización de la Justicia algo que solo puede hacer Cs, que lo ha hecho desde el inicio de su existencia y el PP "tiempo ha tenido". Además, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desbloquee el Consejo General del Poder Judicial "de una vez por todas".

Por otra parte, también ha pedido al jefe del Ejecutivo central que se reúna con todas las comunidades en igualdad de condiciones porque considera "sangrante" que lo haga con una mesa de independentistas, dado que no debería existir en democracia este tipo de "desigualdades y desequilibrios".