Tania Llasera revela la "maldición" que su madre y su abuela auguraban sobre su hija, Lucía: "Se cumplió"

La filosofía de vida de Tania Llasera se basa en visibilizar "lo normal, lo real y lo que hay", tal y como ella misma subraya en su perfil de Instagram, red social en la que acostumbra a hablar sobre temas como el amor propio o la maternidad. Una muestra de ello es la última publicación dedicada a su hija Lucía, de cuatro años.

La presentadora compartió recientemente una imagen de la pequeña, a la que se refiere cariñosamente como Lulu, para admitir que la educación no siempre es fácil. "Y la maldición de mi madre y mi abuela con mi hija Lulú... se cumplió", rezan las primeras líneas del post.

"'Ojalá que tengas una como tú... para que sepas lo que es', me auguraban. Y es incluso peor, con 4 años ya no puedo con ella... a veces me siento tan cansada: de ser el poli malo, de estar siempre con el castigo en la boca, siempre repitiendo ‘comete la manzana, o ponte los zapatos, pide por favor, da las gracias...' etc", añade Llasera.

"Qué cansado es estar siempre en el 'haz esto'... Me consume. Qué reiterativo es ser mamá, a veces te sientes una 'máquina de reñir'", reconoce en el texto la autora de La vida a mordiscos.

En este sentido, Llasera recuerda la frase que el repite su madre: "'A veces, eres la hija de puta que necesitas ser como madre'". Sin embargo, lejos de tomarse estas palabras con negatividad, lo celebra: "¿Y sabéis que? Me tranquilizó. No soy mala madre, soy lo que necesito ser en cada momento para sobrevivir".