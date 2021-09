Varias autonomías relajan restricciones en discotecas, otras piden cautela y los empresarios se manifiestan ante Sanidad

Las restricciones contra la Covid vuelven a relajarse en varias comunidades, esta vez afectando también al ocio nocturno. La Comunidad de Madrid, Aragón o Castilla y León han anunciado la ampliación de aforos y horarios, e incluso la posibilidad de volver a consumir en barra, mientras otras autonomías permanecen más cautas y, como Castilla-La Mancha. piden unidad de acción. Mientras, el sector del ocio nocturno se concentrará este miércoles ante el Ministerio de Sanidad para reclamar la eliminación inmediata de las restricciones que tiene que ver con discotecas o espectáculos.

La Comunidad de Madrid levantará el lunes que viene las restricciones horarias de bares y discotecas, que podrán abrir hasta las seis, aunque todavía no se podrá consumir en barra. También llegarán al 100% los aforos de los teatros y cines, y se amplía de 8 a 10 el número de comensales en las terrazas.

Por su parte, Murcia decidió el lunes la reapertura el ocio nocturno, pero sin actividad en barra, con mesas de un máximo de seis personas y con limitaciones de aforo. También se aligeran restricciones en Castilla y León, donde vuelve a estar permitido consumir en las barras de los bares, el consumo de pie y el interior del ocio nocturno y desaparece el límite en el horario del cierre de la hostelería, fijado hasta ahora en las 1:30.

Aragón ha anunciado que a partir del viernes el ocio nocturno y la hostelería podrán abrir hasta la hora que les permita su licencia municipal, siempre y cuando no se superen las cuatro de la mañana. El aforo seguirá limitado en el interior, al 50% con un máximo de 10 personas por mesa, pero no en exteriores, donde llegará al 100%, aunque no podrá haber más de 15 personas por mesa. No estará permitido consumir en barra ni usar las pistas de baile.

Ante los pasos que han dado varias autonomías, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que también en la eliminación de restricciones "España se merece un mensaje único, no 17", que debería fijarse en el Consejo Interterritorial. García-Page ha pedido que las medidas se tomen "de la mano unos con otros y con el Ministerio de Sanidad" y con "una razonable dosis de unidad".

Andalucía, mientras, reflexiona sobre qué medidas aliviar, una decisión que su vicepresidente, Juan Marín, ha asegurado que no tendrá que ver con lo que hagan otras autonomías, sino que deberán estar "avaladas por los informes que recibimos diariamente" de los expertos. El consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, ha advertido en contra de la prisas a la hora de tomar determinadas medidas y ha recordado que puede haber nuevas variantes del coronavirus.

Por su parte, Galicia cerró este lunes un acuerdo con el sector gallego de la hostelería por el que los negocios podrán ir avanzando hacia el 100% del aforo en función de las "barreras de protección" que vayan poniendo contra el virus y que en los mejores casos contempla la reapertura de la consumición en barra a partir del miércoles. Preguntado por el ocio nocturno, el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha avanzado que se está preparando un plan similar, que incidirá "mucho en la ventilación".

Y mientras unas autonomías avanzan en el final de las restricciones incluso en el sector del ocio nocturno que se ve como más complicado, otras están bastante pasos atrás. Cataluña quiere esperar aún a ver la evolución de la pandemia para reabrirlo y este martes ha dictado pautas nuevas para las residencias de ancianos, para recuperar las visitas con contacto físico en los centros que se encuentren en mejor situación epidemiológica de un semáforo con tres categorías, pero no ha modificado las restricciones en hostelería u ocio nocturno.

En este escenario, empresarios y trabajadores del sector del ocio nocturno y del espectáculo se concentrarán este miércoles delante del Ministerio de Sanidad para exigir la reapertura inmediata de los locales al 100% de su aforo, con pistas de baile y sin límites a los horarios de apertura. No obstante, decisiones como las de Madrid o Aragón de ampliar horarios o de Castilla y León de permitir consumir en barra son vistas en el sector como un motivo más para reclamar pautas comunes para todas las comunidades en una caída de restricciones que creen que tiene que "acelerarse".

"Precisamente la dispersión de criterios es la que hacen necesario que nos concentremos ante el Ministerio de Sanidad", apunta el portavoz de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche), Vicente Pizcueta, que cree que la relajación de restricciones sobre hostelería, ocio nocturno y cultural que en los últimos días han anunciado varias comunidades refuerza la concentración ante Sanidad. Piden pautas comunes y que "se aceleren las medidas" hacia la relajación.

Presión al Gobierno

Así, disc jockeys, promotores, cantaores, bailarinas de flamenco y trabajadores del ocio y los espectáculos participarán en una concentración ante Sanidad, para "presionar" al Gobierno central y autonómicos horas antes de que se celebre un nuevo Consejo Interterritorial de Sanidad, que en agosto del año pasado decidió cerrar discotecas y bares nocturnos o, en junio, dar vía libre a las comunidades para decidir si reabrían o no.

Con su protesta ante Sanidad, a la que seguirán otros actos por todo el país, reclaman la reapertura al 100 % de los locales de ocio, de sus pistas de baile, aforos, capacidad y horario, según un comunicado en el que el sector recuerda que España tiene "los mejores datos de vacunación de Europa" para pedir una "hoja de ruta que permita recuperar la normalidad del sector del ocio y los espectáculos, mirando a Reino Unido, Francia, Alemania o Italia, que recuperan las pistas de baile de los clubs europeos con datos de vacunación e indicadores epidemiológicos menos positivos que los españoles".

La reclamación del sector del ocio nocturno se produce en un momento en el que los contagios y las hospitalizaciones por Covid siguen descendiendo y en el que, a pesar de ello, los epidemiólogos piden "paciencia" antes de levantar todas las restricciones. Para ello, apuntan, es necesario saber si la vuelta al colegio o al trabajo después de las vacaciones no provoca un repunte de los casos, que convive todavía con la contagiosa variante delta y con el hecho de que no toda la población está vacunada. Todo esto coincide, además, con la llegada en breve del frío, que dificultará estar en terrazas y en el que otras enfermedades respiratorias encuentra un buen terreno.