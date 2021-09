Oposición y PRC-PSOE discrepan sobre la 'salud' de la UIMP y la gestión de la rectora

Estas diferencias han hecho que en el primer pleno del nuevo curso político no haya salido adelante una iniciativa del grupo mixto-Vox que pedía cambios de gestión, financiación y más vinculación de la institución académica con la ciudad y la comunidad autónoma, a la que regionalistas y socialistas han votado en contra tras no aceptarse una enmienda de modificación que han presentado de forma conjunta.

Durante el debate, la oposición ha coincidido en denunciar la "progresiva degradación" y "permanente declive" de la UIMP; ha criticado la gestión de la rectora; ha alertado del "desmantelamiento" por parte del Gobierno de España al que puede verse abocada este institución "referente" tan ligada a Cantabria y que cuenta con más 90 años de historia, y han opinado que la comunidad no puede "mirar para otro lado" ante esta situación.

Por su parte, PRC y PSOE han negado este diagnóstico hecho por la oposición, aunque han abogado por pedir al Ejecutivo central que "mantenga y refuerce" su apuesta por la Menéndez Pelayo.

Especialmente crítica con la valoración que ha realizado la oposición se ha mostrado la diputada del PSOE Paz de la Cuesta ha acusado a los partidos que la conforman de evaluar la gestión de la UIMP "sin datos" y desde "consideraciones partidistas" y "discusos folclóricos".

De la Cuesta ha censurado que estos partidos usen las instituciones, a su juicio, como herramientas de "acoso y derribo" al Gobierno.

Para De la Cuesta, los Cursos de Verano de la UIMP en Santander han ido "razonablemente bien" y ha puesto en valor las cifras alcanzadas por la institución en número de profesores, cursos y alumnos pese a las limitaciones que, según ha señalado, ha supuesto la pandemia.

Tanto la socialista como la diputada del PRC María Ángeles Matanzas han puesto de relieve que este verano la UIMP ha celebrado 127 cursos que "han involucrado" a más de 6.200 personas entre profesores, ponentes y alumnos y ha desarrollado 41 actividades culturales que han disfrutado más de 3.000.

Matanzas ha reivindicado que se debe seguir trabajando para que la UIMP mantenga "el lugar que merece", una universidad "de prestigio" que puede seguir "creciendo" en presencia y en lograr en ella la participación "de los mejores".

Para lograrlo, ha afirmado que el Gobierno de España debe seguir "involucrándose" y ha demandado al Ejecutivo regional que "amplíe su compromiso con la UIMP".

En este sentido ha ido la enmienda de modificación que PRC y PSOE han presentado a la proposición no de ley presentada por Vox, que no ha sido aceptada. De esta forma, se ha votado dicha iniciativa original (la de Vox) que no ha salido adelante al haber contado con el 'no' de regionalistas y socialistas, que suman mayoría absoluta en la Cámara. Sí ha recibido el apoyo de PP y Cs, aunque no ha sido suficiente para sacarla adelante.

Aunque los grupos de la oposición no han coincidido en cuándo ha comenzado el supuesto "declive" de la UIMP -Vox sostiene que se viene produciendo desde hace décadas y el PP lo vincula más con la llegada de la rectora-, sí han coincidido en que éste se viene produciendo y no creen que la pandemia sea la causa.

Para la oposición, una de las causas de las que proviene esta "degradación" de la UIMP -que según el PP "ha tocado fondo" este verano- proviene del, a su juicio, creciente "sectarismo". En este sentido, mientras los 'populares' y Vox culpan de ello a la izquierda, Cs cree que es algo común de los distintos gobiernos que se han ido sucediendo.

El PP ha denunciado que la UIMP se ha convertido en la "Escuela de Verano del PSOE. Su portavoz ha señalado que antes casi todas las semanas pasaban por la UIMP premios Nobel, ministros, jefes de Estado y este año "solo han desfilado dirigentes del PSOE".

"Este año el único que ha ido por ahí es Zuloaga, que no ha salido en todo el verano de la UIMP. Donde antes estaban Unamuno, Gregorio Marañón y Ortega y Gasset, este año estaba Zuloaga. Estamos en un nivel muy parecido", ha ironizado el portavoz popular en alusión a la presencia del vicepresidente del Gobierno regional y líder de los socialistas cántabros.

Además del, a su juicio, descenso de nivel en la calidad de los cursos de la UIMP, la oposición ha censurado otros aspectos relativos a la institución académica, como la "fuga" de cargos en su equipo rectoral o la situación económica de la Menéndez Pelayo, que según el PP, está "en quiebra".

Los portavoces de PP, Cs y Vox en este punto han coincidido en criticar también la decisión de la rectora de suspender un curso a pocos días de iniciarse por la escasa presencia de mujeres en su plantel de profesores.

Fernández ha lamentado que en la iniciativa de Vox no se pida la dimisión de la rectora y ha avisado de que "probablemente" el PP sí lo pedirá "por incapaz" una vez que Morán comparezca en el Parlamento de Cantabria si finalmente lo hace tal y como lo ha solicitado el Partido Popular sin que por ahora se sepa "nada".

El portavoz popular ha criticado a Morán por haber, según dice, aprovechado la clausura de los cursos de verano para responder a las críticas a su gestión tildándola de "política con minúsculas". "Política con minúsculas, la suya", le ha respondido el portavoz del PP.

Por su parte, su homólogo del grupo mixto-Vox cree que la rectora "probablemente" tenga que dimitir pero cree que "el fracaso" de la UIMP puede deberse a que la Menéndez Pelayo "no puede dar más de sí", al menos con su actual modelo.

Por ello, Vox pedía en su PNL que se modifique el sistema de gestión de la UIMP a fin de que se elijan responsables que sientan como propia la institución y actúen en base "a principios de excelencia y libertad de pensamiento y no a imposiciones ideológicas".

También reclamaba una "financiación adecuada a la ingente tarea científica" que desarrolla la UIMP, a fin de permitir el desarrollo de esta actividad en óptimas condiciones y el retorno a las actividades educativas de líderes mundiales en las distintas áreas, tal y como ha venido ocurriendo históricamente hasta esta última etapa".

Reclamaba también que "vincule e involucre de forma decidida" a la UIMP con Santander, origen de la institución, y con Cantabria.

Por su parte, el diputado de Cs Diego Marañón ha criticado que el ministro de Universidades, Manuel Castells, "no está ni se le espera" en la resolución de la situación que atraviesa la UIMP.

MONTES PÚBLICOS

Con el mismo resultado, ha decaído una moción del PP para instar al Gobierno a desbloquear de forma inmediata los más de seis millones del Fondo de Mejoras en Montes Catalogados de Utilidad Pública permitiendo a las entidades locales titulares disponer de "cantidades que les pertenecen" con el fin de promover actuaciones de mejora y conservación de dichos montes y generar actividad económica.

El PP se ha quejado de que dicho fondo, al que van el 15% del valor de los aprovechamientos forestales y cuyo destino será la conservación y mejora de los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, está "bloqueado" desde mayo de 2019 ya que se impide que del mismo salgan los fondos para estas inversiones en los montes.

Además, ha censurado que el Ejecutivo tarde todo este tiempo en crear un decreto que lo desbloque, algo que ha achacado a "falta voluntad".

PRC y PSOE han votado en contra porque, a su juicio, no es cierto que el Gobierno esté bloqueando dicho fondo.