Sturgeon promete otro referéndum de independencia en Escocia en 2023

Habrán pasado nueve años desde el anterior, pero el Gobierno escocés tiene pensado convocar un nuevo referéndum de independencia en 2023. Así lo ha anunciado la ministra principal Nicola Sturgeo, que quiere dejar pasar antes los estragos de la pandemia. Su victoria electoral del año pasado, con una amplia mayoría, parece darle suficiente legitimidad para repetir la consulta, pero en Londres cierran la puerta. Sturgeon considera que Edimburgo tiene un "mandato indiscutible" para convocarlo, y, en cambio, el primer ministro británico, Boris Johnson lo rechaza de plano.

En septiembre de 2014 ya se celebró un primer referéndum de independencia, y el resultado fue un "no" bastante rotundo. El 44,7% de los electores eligieron separarse del Reino Unido, mientras que un 55,3% votó que "no". En ese punto, el Gobierno escocés centró sus esfuerzos en aumentar sus competencias, una negociación a la que Londres sí se ha abierto siempre, aunque también con límites.

Con todo, Sturgeon cree que para 2023 ya habrá pasado suficiente tiempo y llegará el momento de volver a intentarlo. La líder nacionalista del SNP lo tiene claro. "La democracia debe prevalecer, y prevalecerá", sostuvo, aunque ha renunciado ya a la vía unilateral, que en su momento sí se planteó. Por eso la ministra principal ha apelado a la "cooperación" de Londres para la convocatoria de un referéndum. Y es que la ley es lo único que exige: si el Parlamento británico acepta que haya votación, la hay. Es lo que sucedió en el 2014 durante el mandato de David Cameron.

"Espero que los gobiernos de Escocia y Reino Unido puedan llegar a un acuerdo, como lo hicimos en 2014"

Pero ahora la situación es distinta, pues Boris Johnson no está dispuesto a llevar el tema tan lejos. Aún así, Sturgeon tiene pensado tensar la cuerda todo lo que pueda. "La experiencia de la pandemia y sus desafíos posteriores, a los que ahora nos enfrentamos, refuerzan mi opinión de que este es el camino correcto. Así que en ese espíritu de cooperación, espero que los gobiernos de Escocia y Reino Unido puedan llegar a un acuerdo, como lo hicimos en 2014", sostuvo.

"Simplemente no es el momento"

Eso sí, las últimas encuestas al respecto no muestran que una mayoría de los escoceses quieran un nuevo referéndum. Las prioridades, de momento, son otras: salida de la pandemia, vacunación, recuperación económica y reactivación de los sectores más afectados por el brexit. La independencia no está en los reclamos de los ciudadanos. No ahora. Pero precisamente la salida de la UE es uno de los motivos en los que se apoya Nicola Sturgeon para insistir en el referéndum: Escocia, de hecho, votó a favor de seguir en la Unión en 2016.

"Westminster utilizará todo ese daño que ha infligido como argumento para un mayor control. Al hacernos más pobres, dirán que no podemos permitirnos el lujo de ser independientes. Al cortar nuestro comercio con la UE, dirán que somos demasiado dependientes del resto de Reino Unido", dijo la ministra principal al respecto. Pero Londres, por ahora, no quiere ni tratar el tema. "Simplemente no es el momento", explicaron desde Downing Street, tratando de cerrar el debate.

El pasado mes de mayo, el SNP se hizo por cuarta vez consecutiva con el triunfo en las legislativas escocesas, aunque a las puertas de lograr una mayoría absoluta que le podrían facilitar Los Verdes, la otra fuerza nacionalista en el Parlamento. La semana pasada, una encuesta publicada por Sky News preveía una ajustada victoria en favor del independentismo, que obtendría el 51% de los votos, mientras que otra divulgada por el periódico 'Scotsman' situaba a los detractores de la secesión en torno a un 52%.