Laura Matamoros protagoniza su primer anuncio publicitario con su hijo Matías

La última publicación de Laura Matamoros en Instagram ha derretido a su comunidad de seguidores. Y es que la influencer ha compartido un divertido y cariñoso spot en el que aparece jugando con su hijo Matías.

En concreto, se trata de un spot publicitario de una conocida marca de quesos para anunciar un producto dedicado a los más pequeños, que este mes viven la vuelta al colegio.

En el anuncio, la hija de Kiko Matamoros se divierte con el pequeño, cuyo rostro no aparece en ningún momento, pues tanto la ganadora de GH VIP como su pareja, el chef Benji Aparicio, prefieren preservar la identidad de su hijo.

El spot ha recibido la aprobación de más de 22.000 usuarios, quienes se han dedicado a dar al botón de 'me gusta' y comentar con mensajes como "cómo mola", "me encanta" o "qué vídeo más molón".

El pasado 9 de septiembre, Matamoros admitió que se había sentido "alucinada" al ver una ecografía detallada del segundo hijo que espera con Aparicio. "He alucinado porque en cuatro semanas lo que ha cambiado. No me acordaba de lo rápido que evoluciona todo", dijo.

En su semana 24, el bebé iba por sus 670 gramos. Su madre vive la experiencia de forma distinta a su otro hijo: "Es una cosita que me da unas patadas y tiene una marcha dentro que no es normal", celebró la influencer.