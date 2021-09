Rentada de cara per a l'estació d'autobusos de València: adéu a les goteres, a la foscor i als coloms

Les obres per a dignificar l'estació d'autobusos de València, un edifici inaugurat en 1965 però degradat per la falta de manteniment i la desinversió continuades, començaran la pròxima primavera i finalitzaran a la fi de 2022 amb 640.000 euros d'inversió. El projecte aprovat per la Generalitat preveu acabar amb les goteres, reformar elements de la façana, intervindre sobre la il·luminació, la pintura, i els banys i posar fi a la molesta presència de coloms, que han colonitzat l'interior de les instal·lacions. Es tracta d'una reivindicació històrica que beneficiarà als milers d'usuaris que utilitzen cada dia l'immoble, situat en l'avinguda Menéndez Pidal.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, s'ha reunit aquest dilluns en la pròpia estació amb les empreses concessionàries del recinte per a abordar l'actuació inicial en l'edifici, que serà una espècie de rentada de cara o pla de xoc inicial per a corregir deficiències i fer "accessibles i habitables" unes instal·lacions que no es troben en les millors condicions ja no de confort, sinó fins i tot de seguretat.

"L'estació d'autobusos de València necessita un reforç, reinventar-se i millorar les seues instal·lacions. Fa més de 20 anys que necessita aquesta actuació, que per fi la Generalitat Valenciana ha impulsat. A la primavera començaran unes obres que són imprescindibles, que conclouran en sis mesos, abans de final d'any, amb una inversió de 640.000 euros per a millorar tota la il·luminació, els accessos i les condicions de seguretat i habitabilitat", ha detallat el conseller.

Segons ha explicat España, la principal raó d'aquesta reforma inicial "és que és la porta d'entrada de moltes persones que vénen i se’n van de València, i ha d'estar a l'altura de la ciutat. En segon lloc, perquè cal millorar la mobilitat sostenible per la qual tots apostem, que necessita estacions que siguen accessibles i habitables", ha afegit.

Aquesta primera fase serà "una actuació ràpida perquè l'estació necessita adaptar-se i millorar les condicions actuals, que no són adequades". Més endavant, la Conselleria convocarà un concurs d'idees per a escometre una intervenció més estructural. "Serà una actuació més integral que farem de la mà del concessionari" i inclourà modificacions en els serveis d'autobús que ofereix l'estació, ha apuntat el titular de Mobilitat.

Aspecte que presenta actualment la façana de l'estació d'autobusos de València. 20MINUTOS

Aspectes que milloraran amb la reforma

L'arquitecte responsable del projecte, Javier Campos, detalla els aspectes sobre els quals intervindrà la reforma aprovada, entre els quals destaquen les goteres, la presència de coloms, la millora de la instal·lació elèctrica i de la il·luminació, la reforma integral dels lavabos, la pintura i la senyalística exterior.

"L'edifici es posarà el valor amb una intervenció que li feia falta. L'usuari guanyarà en confort visual i estètic. Ara entres en l'estació a la nit i fan vindre ganes d'eixir corrent, el mateix que succeeix amb els banys", sosté l'arquitecte. "Quan la llum es potencie de manera sostenible, el consum elèctric serà inferior amb huit vegades més lúmens dels que hi ha ara. Guanyarà en funcionalitat i això produirà sinergies tant en usuaris com en peticions de lloguer de comerços", afirma.

Goteres. El primer serà actuar sobre unes patologies que tenia l'edifici, s'actuarà sobre unes goteres que hi ha en el hall, també en la planta primera i zona d'oficines. "Es tracta de reparar les cobertes existents per a evitar l'entrada d'aigua. Intervindrem en tota la coberta, es reposarà la tela impermeable, els acabats de la volta, el mur cortina i els canalons que estan tapats per excrements de coloms", explica Campos.

Coloms. Un altre problema és que els coloms "pràcticament viuen dins perquè hi ha una circulació interna perquè tenen entrada i eixida fàcil". De fet, el concessionari es va veure obligat a haver de tancar les portes i només habilitar una d'elles. "Ara ens ha proposat substituir les d'entrada per portes mecàniques automàtiques que només s'obrin quan l'usuari accedeix a l'edifici, i en les andanes, que són d'accés lliure, es col·locaran elements de tancament completament envidrats per a evitar l'entrada dels coloms i amb portes corredisses abatibles", detalla. Aquests elements permetran, a més, l'entrada de llum des de l'exterior.

Instal·lació elèctrica. Quant a la instal·lació elèctrica, hi ha aparells que estan en mal estat que cal substituir. "Substituirem la totalitat de l'enllumenat en l'edifici principal per a posar en valor l'edifici. Hi haurà molta més llum amb molt menys consum perquè utilitzarem tecnologia LED. Hi haurà uns 200 lúmens, una il·luminació poderosa, que és la que requereix l'estació d'autobusos, però que ara no hi havia", explica. "També reforçarem la llum amb un enllumenat que pose en valor la corba de l'edifici amb una línia LED que es projecte sobre la volta superior i done forma al volum des de l'exterior. I, des de l'interior, hi haurà una llum que il·lumine el sòl i la volta. L'edifici tindrà un atractiu que va deixar de tindre fa molts anys", afig l'arquitecte encarregat de la reforma.

Lavabos públics. Quant als lavabos públics, estaven en mal estat i no complien la normativa, per la qual cosa la intervenció serà integral. "Eren poc lluminosos, els colors eren obtusos i no estaven adaptats per a persones amb diversitat funcional, s'havien quedat totalment obsolets", destaca Campos.

Pintura. La pintura també estava en mal estat i s'aprofitarà el repintat per a donar un color més uniforme a l'edifici. "Per dins farem uns canvis subtils de color perquè no hi haja tanta disparitat cromàtica, amb un color més lluminós combinat amb el gris dels elements", explica.

Senyalística. La senyalística també es canviarà. "La idea és posar lletres grans amb el nom de l'estació, és a dir, dos fronts de vidre il·luminats que permetran visualitzar-ho en l'accés a l'edifici, que convide a entrar", conclou l'arquitecte.