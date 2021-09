La Generalitat optarà a 700 milions de fons europeus per a sis projectes a la Vega Baixa

Així ho ha avançat en la visita que ha realitzat aquest dilluns a la mota del riu Segura a Almoradí (Alacant) coincidint amb el segon aniversari de la DANA que va afectar a la comarca al setembre de 2019.

Puig ha recordat que "hi ha qüestions que tenen un caràcter conjuntural i unes altres que tenen un caràcter més estructural, i per a elles necessitem fons europeus". Per açò, ha precisat que es treballa ja en almenys sis projectes de diferent naturalesa, amb actuacions com les relacionades amb millores en la desembocadura del Segura i amb iniciatives vinculades al desenvolupament econòmic de la Vega Baixa.

Puig s'ha referit a la visita com "un acte de reconeixement al treball que es va fer i s'està fent per part de totes les administracions per a recuperar i fer renàixer la Vega Baixa".

Igualment, ha aprofitat a més per a saludar a efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) que es trobaven realitzant maniobres. "Van fer un treball extraordinari fa dos anys", ha apuntat.

D'altra banda, ha destacat la importància de la coordinació de totes les administracions implicades, i ha remarcat la rellevància d'iniciatives impulsades pel Consell com el Pla Vega Renhace, que, tal com ha recordat, és un ambiciós programa d'actuacions que parteix de la comarca per a beneficiar al conjunt de la ciutadania.

"Totes les administracions hem d'estar alineades en el procés de recuperació i impuls de la comarca", ha dit el president, que ha ressaltat el protagonisme de la Vega Baixa com a "motor i actiu econòmic fonamental" per a la Comunitat Valenciana.

A més, Puig ha al·ludit també als projectes en marxa que s'estan desenvolupant a Almoradí, per valor de huit milions d'euros. "La prevenció és l'única alternativa perquè fenòmens naturals com la DANA de fa dos anys no tinguen les negatives conseqüències que es van produir en aquella ocasió", ha culminat.

Anteriorment, en un acte a Alacant a casa Mediterrani al costat de la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, Puig ha reafirmat el "compromís" de la Generalitat i del Govern d'Espanya perquè la Vega Baixa tinga el "renaixement que es mereix".