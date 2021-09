Una denúncia anònima permet desmantellar un punt de venda de droga en un pis de Gandia

Les investigacions es van iniciar després de rebre una denúncia anònima a través del correu antidroga@policia.es alertant que en una vivenda gandiana podria estar venent-se substancies estupefaents.

Els agents van constatar que fins a la vivenda acudien persones constantment, en la seua majoria joves, on un home i una dona distribuïen marihuana, com MDMA i cocaïna. Els investigadors van registrar el domicili, on van localitzar i van intervenir 1.752 grams de cabdells de marihuana preparats per a la seua venda, 14,45 grams de pel que sembla cocaïna, cinc grams del que pareix ser MDMA, set plantes de marihuana amb un pes de 2525 grams, 1050 euros i dos balances de precisió, entre altres efectes.

Així mateix, van detindre els dos sospitosos, un home i una dona, de 39 i 36 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Els arrestats han passat a disposició judicial, que ha decretat l'ingrés a la presó per a l'home, que tenia antecedents policials.