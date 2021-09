El preu dels turismes d'ocasió a la Comunitat Valenciana puja un 4% a l'agost fins als 10.467 euros

València va ser la província de la regió on més es va incrementar el preu dels turismes d'ocasió en comparació del mateix mes de l'any passat, un 4,91% (10.846 euros). En l'altre extrem, a Castelló va caure un 1,23% fins a quedar-se en 10.136 euros.

En el cas dels turismes de més de huit anys, el preu mitjà es va situar en la Comunitat en els 7.893 euros, després d'un augment del 2,2% sobre dotze mesos arrere. En la mitjana nacional, el preu dels més antics s'eleva un 1,9% respecte a agost de 2020 fins a situar-se en els 8.000 euros.

En comparació del mes anterior, juliol de 2021, el preu mitjà del mercat de turismes de segona mà va pujar a la Comunitat un 0,85%, enfront d'una caiguda del -0,82% de la mitjana nacional. I en el cas de les unitats de huit o més anys, el preu va augmentar un 0,61%, enfront del -1,3% de caiguda en el preu mitjà del mercat nacional.

DADES NACIONALS

El preu mitjà dels vehicles de segona mà a nivell nacional va ser de 10.583 euros a l'agost, un 1,1 per cent mes respecte al mateix mes de 2020.

Així mateix, com ha vingut ocorrent en mesos anteriors, aquest preu puja més en els cotxes de més de huit anys, el cost dels quals es va incrementar a l'agost de 2021 un 1,9 per cent, amb un preu mitjà de 8.000 euros. A més, aquests turismes més antics són majoritaris en el mercat d'ocasió espanyol, amb un pes del 64,3 per cent de la totalitat de cotxes transferits el mes passat.

Per Comunitats Autònomes, a l'agost han descendit els preus dels turismes a Cantàbria, Euskadi, La Rioja, Navarra i Regió de Múrcia respecte al mateix mes de 2020. La resta de comunitats van experimentar un augment, sent Astúries i Comunitat Valenciana els més pronunciats -4,5% i 4%, respectivament-.

Quant als cotxes de més de huit anys, els preus pugen en totes les regions a excepció de Cantàbria, Castella-la Manxa, Euskadi, La Rioja, Navarra i Regió de Múrcia.