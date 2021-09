PSOE pide a Junta "que deje publicidad y propaganda y cubra la consulta de pediatría" de Villanueva del Rosario

Carnero, que ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Juan González, ha criticado que el ejecutivo andaluz "presuma de que tiene el mayor presupuesto de la historia para salud pero que no cubre todas las plazas, no es de recibo que no haya previsión en el Servicio Andaluz de Salud para garantizar la atención pediátrica en el municipio".

En este sentido, ha recordado que la falta de pediatras también ocurre en otros municipios de la provincia, "no es normal que haya actividades que empiecen a ser presenciales, incluida la actividad parlamentaria pero un vecino no pueda tener asistencia presencial sanitaria", ha añadido.

Así, ha lamentado también el "colapso" del servicio Salud Responde, "invito a cualquiera a intentar entrar y pedir una cita, a ver con cuanta demora se la dan, estamos ante un gobierno indolente con la salud y que solo piensa en publicidad y propaganda", ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que "con propaganda y publicidad no se cura la gente".

De igual modo, ha reafirmado el compromiso de los socialistas con las reclamaciones de los ciudadanos del municipio, "si hay una persona que cubre la consulta de pediatría en Villanueva del Trabuco no entendemos por qué en Villanueva del Rosario no la hay, es algo que además fomenta la despoblación al igual que ocurre con la educación", ha concluido.

Por su parte, el regidor socialista ha destacado que "esperamos que se tome conciencia de los problemas que están teniendo los ciudadanos y esperamos que se puedan solucionar lo antes posible, Villanueva del Rosario no se merece que el servicio de pediatría esté sin cubrir por una mala planificación de la Junta de Andalucía", ha concluido.